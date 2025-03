Zerboni asegura que superó su eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars

Salvador Zerboni, el primer eliminado del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, habló de su salida del programa de Telemundo, que causó sorpresa en la audiencia, pues era considerado un fuerte competidor.

Ahora que está fuera de este formato, aseguró que se le abrieron muchas puertas, ya que le han llegado varios proyectos para su carrera artística.

“En un principio me sentí totalmente devastado, pues obviamente te pega a la cartera, porque como saben esto es un trabajo para mí, yo no voy a hacer show, yo voy a ser yo”, dijo al comienzo durante unas declaraciones a varios reporteros”, comentó.

En la declaración, el mexicano también añadió: “Yo no ando como algunos, forzando las cosas, yo solamente quiero que la gente me conozca, porque ya saben de mi trabajo como antagonista, villano, que tengo personajes icónicos, pero me duró poco sentirme como me sentía, gracias a Dios”.

Indicó que luego de La Casa de los Famosos All-Stars se le abrieron una gran cantidad de oportunidades y por ende está agradecido.

“Yo no tenía ni idea de que el cariño de la gente de mi país. Aquí la gente me ama, allá también, pero estoy bien contento”, comentó.

En el programa En Casa con Telemundo reaccionaron a estas declaraciones y consideran que pese a que dice que no, sí se ve bien afectado por haber sido eliminado del reality show.

El conductor venezolano Gabriel Coronel, por ejemplo, consideró: “Sentí que estaba tan afectado que estaba intentando de tapar lo que sentía”.

Por su parte, Chiky Bombom afirmó: “Él quería enseñar un lado distinto y el público por estar con ese fanatismo enfermo lo sacó, porque fue el público quien lo sacó”.

Además la dominicana indicó que las consecuencias económicas son reales, debido a que a los participantes les pagan por cada semana en la que están en el juego de la cadena Telemundo.

Lo cierto es que la salida de Zerboni fue impactante para muchos, pues en la segunda temporada quedó en el puesto de primer finalista, luego de Ivonne Montero, ganadora del reality show en esa edición.

