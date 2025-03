Ausencia de Messi obligó a Houston Dynamo a regalar entradas a fans

La visita del Inter Miami con Lionel Messi a la cabeza puede ser considerada una bendición para los equipos de la MLS. Una prueba de ello es que Houston Dynamo se vio obligado a regalar entradas a sus fans debido a la ausencia del astro argentino en el partido del pasado domingo.

La ausencia de Messi se debió a una decisión técnica de Javier Mascherano, quien quiso darle descanso. Sin embargo, Houston Dynamo se encargó de darle promoción y difusión al partido con la presencia de Messi.

No obstante, la no convocatoria del ocho veces Balón de Oro, generó la indignación de los fanáticos del Houston Dynamo y en redes sociales hubo quejas y comentarios al respecto. Para evitar caer en publicidad engañosa, la franquicia se vio obligada a emitir un comunicado, dar explicaciones y un incentivo.

A través del escrito, el equipo de Houston pidió disculpas por la promoción del encuentro dando por sentada la presencia de Messi. Por este motivo, decidieron regalar una entrada para cualquier encuentro de la temporada a todos los fans que acudieron al encuentro ante el Inter Miami.

“El informe sobre el estado de los jugadores que se compartió recientemente para el partido no incluyó al delantero Lionel Messi, pero se informó que no viajó a Houston. Lamentablemente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente”, indicaron.

“Para demostrar nuestro agradecimiento, los fanáticos que asistan al partido de mañana por la noche pueden reclamar una entrada gratuita para un futuro partido del Dynamo esta temporada. Se proporcionarán detalles adicionales a principios de la próxima semana”, sentenciaron.

El Inter Miami se impuso 1-4 ante Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium con doblete del venezolano Telasco Segovia y tantos de Tadeo Allende y Luis Suárez. El uruguayo Nicolás Lodeiro fue el encargado de descontar para los locales.

El encuentro tuvo un aforo de 20.810 fanáticos de los 22.000 de capacidad que tiene el recinto deportivo. Un casi llenazo que se debió en parte a la Messimanía que se ha generado en la MLS.

En promedio, las entradas costaban entre $80 y $200 dólares. La llegada de Messi a la MLS ha incrementado los aforos en los estadios y niveles de audiencia en las transmisiones, pero también el costo de los boletos.



