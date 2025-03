Celos en La Casa de los Famosos All-Stars: ¿Dania se aleja de Luca, por culpa de Aleska?

Dania y Luca siempre han dicho que entre ellos lo único que hay es una hermosa amistad. Dicen que no son novios, dicen que no hay atracción, pero ayer en la fiesta de los viernes de La Casa de los Famosos All-Stars todo terminó indicando que algo sí había, porque ella plantó su raya con el italiano, al verlo brindándole todas sus atenciones a Aleska Génesis

¿Luca y Aleska se gustan?

Tal vez sí, tal vez no. La verdad es que esto podría ser cuestión de opiniones, pero últimamente la venezolana le ha prestado muchas atenciones y cariñitos aquí y allá a Luca, ex el de Cristina Porta, el hombre al que nominó y frente al cual se posicionó para decirle que no lo quería en la casa. El italiano al que no se acercó durante las primeras dos semanas debido a su supuesta lealtad con la periodista española, de la que ahora se dice amiga.

Luca siempre ha gravitado alrededor de varias féminas dentro del juego. Primero lo vimos teniendo mucha simpatía con Manelyk González, luego incluso sostuvo una conversación interesante con Julia Gama, pero Dania Méndez siempre una constante latente desde el inicio. Ahora bien, Aleska parece que no estaba presupuestada en las cuentas de Dania.

La fiesta del viernes lo desbarató todo…

Anoche la atención de Luca estuvo en Aleska Génesis y según Rosa, el italiano gusta de la venezolana mientras que Génesis asegura que lo más probable es que a Luca le gusten tanto ella como Dania. Ahora bien, sea lo que sea que pase entre estos tres, la verdad es que fueron los protagonistas absolutos de las conversaciones.

Dania ahora parece molesta, celosa y resentida. Mientras que Aleska no sabe qué es lo que está pasando porque al final, ambos en diversas galas han negado sentir atracción el uno por el otro o sostener una relación, aún y cuando Laura Bozzo insiste en decir lo contrario.

El italiano ahora parece estar en algún tipo de desventaja frente a la casa, porque son muchas las mujeres que están pensando en ponerlo en la tabla la próxima semana. Pero aquí también falta ver qué dice Lupillo Rivera, porque él también tiene puesta su atención tanto en Aleska como en Erubey.

