Estrella en el Paseo de la Fama: Lili y Raúl dicen el monto que pagaron

Raúl de Molina y Lili Estefan tienen una larga trayectoria profesional, y es que su talento se puede apreciar de lunes a viernes a través de Univision en ‘El Gordo y La Flaca’, espacio de entretenimiento que en septiembre cumplirá 27 años de transmisión ininterrumpida. Por ello, los conductores de televisión hace pocos días revelaron una noticia que los mantiene muy felices.

Lili y Raúl tuvieron la oportunidad de dirigirse al Paseo de la Fama de Hollywood para recibir su propia estrella, hecho que los mantiene muy contentos por seguir sumando triunfos a su carrera profesional. Sin embargo, muchos internautas y televidentes se han tomado la libertad de opinar negativamente sobre el mérito otorgado.

Las especulaciones no se han detenido tras la poca información que algunos manejan sobre el tema, ya que varios dicen que Molina y Estefan compraron la estrella. No obstante, ellos decidieron aclarar lo que realmente ocurrió y cómo es el proceso que atravesaron. Además, dejaron claro el monto que cancelaron y lo que hizo la organización con ese dinero.

Sin embargo, los conductores destacaron que ciertamente sí hay que pagar, pero eso se hace luego de ser aceptado. Además, Raúl explicó lo que hacen con el dinero: “Tú tienes que pagar $75,000 dólares por cada estrella porque ese es el costo que cuesta romper la acera donde ponen la estrella, fabricar la estrella, cerrar las calles, tener 20 policías de la ciudad de Hollywood”.

“Yo quiero poner en perspectiva un poco lo que son estas estrellas porque la última que había se había dado en la categoría de televisión hispana fue hace 15 años atrás. Esta es la Cámara de Comercio de Los Ángeles, es una organización sin fines de lucro a lo que uno tiene que ser nominado. La gente está nominada por años. Todos los años entran 300 personas nominadas de los cuales escogen solamente a 24 individuos. Para que esto pase tienen que alinearse todos los planetas, no importa lo que cueste la estrella”, dijo Lili.

La presentadora de televisión añadió: “Quiero dar esta explicación porque veo mucha confusión en las redes sociales y la gente no entiende, la gente cree que uno puede llegar y comprarte una estrella. No mi gente”. Raúl de Molina también se unió y dijo: “No importa el dinero que tú tengas, tú no puedes comprar una estrella en ningún lugar, tú tienes que ser nominado y aprobado“.

