El futuro de Lili Estefan: más allá de ‘El Gordo y la Flaca’

‘El Gordo y La Flaca‘ es uno de los programas de entretenimiento con mayor trayectoria, ya que están al aire desde el 21 de septiembre de 1998, manteniendo desde entonces a Lili Estefan y a Raúl de Molina. Actualmente, también se encuentran con ellos Roberto Hernández, Tanya Charry y Clarissa Molina.

Tras mantenerse casi tres décadas de manera ininterrumpida a través de las pantallas de Univision, Lili ha mencionado, en exclusiva para People en Español, lo que le gustaría hacer cuando el programa llegue a su fin, y es que si algo destaca es que extraña el tiempo para sí misma.

“Creo que con lo que más sueño es con tener tiempo libre. Lo máximo que tengo son dos semanas y dos días de vacaciones. Yo sueño con el día que no esté (en el show), ver si logro darme una buena desconectada y hago cosas que nunca he podido por falta de tiempo. Yo sueño con un buen viaje. Sé que me voy a quedar haciendo cosas en el medio, no me queda la menor duda”, manifestó en la entrevista.

Sin embargo, no cree que eso suceda por el momento, aunque sí desea seguir coleccionando recuerdos de valor al lado de hija Lina Luaces, quien ahora es modelo y ha debutado en diversas pasarelas en el mundo de la moda.

“Me encantaría hacer más cosas con mi hija. Lo disfruto mucho con ella, pero quiero que sea ella la que escoja. Me gustaría el día que no tenga un programa diario, dar de vuelta mucho aprendizaje que tengo, ya sea en conferencias o pódcast, a un nivel más personal”, dijo a People en Español.

¿Cómo ha sido trabajar con Raúl de Molina?

Una de las circunstancias más complejas que ha vivido Lili fue hablar de su divorcio en el programa, mientras que para Raúl fue cuando le detectaron cáncer de riñón. Por ello, ambos se sienten muy a gusto, ya que han tenido muchas vivencias en todos estos años, pues más que compañeros de trabajo son amigos.

“Ha sido una bendición. Para mí ha sido ir a reírme a todas las tardes con Raúl. Ha sido una terapia en los momentos difíciles, ha sido una bendición en los momentos de triunfos. Hemos tenido momentos buenos, momentos no tan buenos. Hemos vivido noticias muy tristes en el programa. Hasta a mí me tocó vivir la personal mía, Raúl también ha tenido noticias tristes en lo personal”, expresó.

