Carolina Sandoval revela la verdad tras su pérdida de peso

Carolina Sandoval constantemente presume lo bien que luce a 51 años, al mismo tiempo que se encuentra en proceso de divorcio de Nick Hernández. La venezolana ha demostrado que esta etapa de su vida no ha sido motivo para caer en depresión y, ahora más que nunca, cuida de su aspecto físico para sentirse bien consigo misma.

La presentadora de televisión en diversas ocasiones ha manifestado que gracias a la papaya fue que logró bajar tanto de peso. Sin embargo, es algo que pocas personas le han creído. Por ello, el productor de ¡Siéntese quien pueda!, Carlos Mesber, le pidió a la venezolana que se sincerara con los televidentes.

A través de un video compartido en la red social de la camarita, Mesber no dudó en pedirle que aclarara la duda que muchos tienen, pues la audiencia no cree que haya sido por una frut; todo lo contrario, consideran que fue un procedimiento estético: “Es importante que digas la verdad, tú di la verdad, todos queremos saber la verdad”.

Sandoval, hasta la fecha, sigue sin comprender la razón por la que nadie le cree que el motivo de haber bajado tanto de peso no fue por una operación, ya que dijo que, luego de haber sido diagnosticada con una enfermedad, se vio en la obligación de dejar de consumir ciertos alimentos que le estaban causando daño.

“La única verdad es que me enfermé de gastritis y tuve que parar las empanadas, tuve que parar todos los carbohidratos y un amigo, el director de contenido de este programa me estaba haciendo un análisis importante. Tal vez yo no estoy despechada, pero la energía que uno invierte en una separación, en mi casa, en mi familia, la dedicación que tengo, las largas horas de entrenamiento… Y yo sí uso la papaya mucho”, aclaró Sandoval en Univision.

El panelista Alex Rodríguez es otro que tampoco le cree y considera que no es correcto decir mentiras a aquellos que los sintonizan diariamente: “Tenemos el compromiso con el público de decir siempre la verdad y yo espero que algún día cuentes por qué estás así de bien. Creo que no estás siendo sincera”.

