Carolina Sandoval habla del rol de padre de su ex

Carolina Sandoval, conocida presentadora de televisión y empresaria venezolana, ha expresado su indignación por una publicación de su expareja, Nick Hernández. En un post de Instagram, él se describió a sí mismo como un padre presente, despertando la ira de ella, quien sostiene que esta afirmación no refleja la realidad.

La controversia comenzó cuando Hernández compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde se le ve acompañando a su hija en diversas actividades. En el pie de foto, se autodenominó “padre presente”, un término que Sandoval ha rechazado categóricamente. A través de sus stories y publicaciones, la presentadora enfatizó que la realidad es muy diferente.

“Mira, el papá de utilería, el que pone la fotico para que ustedes crean que ve a la niña. Tenía tres o cuatro semanas que no la veía y no precisamente porque yo no se la dejaba ver. Eso es lo que hace este disfraz: buscar victimizarse. Eso es lo que hace este disfraz: tomarse fotos, pero las fotos no pagan ni renta, ni pagan colegio“, expresó Carolina.

Carolina Sandoval no se quedó callada tras el mensaje de su ex. | Instagram: @venenosandoval. Crédito: Cortesía

Los seguidores de Sandoval han estado atentos a esta disputa pública, la cual ha escalado a través de los comentarios y reacciones en redes sociales. Según Carolina, su hija está logrando excelentes calificaciones en la escuela no por la presencia de su padre, sino gracias a su propio esfuerzo y la dedicación materna.

Este conflicto se produce en un momento delicado para la pareja, ya que actualmente están atravesando un proceso de divorcio que, según Sandoval, ha sido complicado y lleno de tensiones. La presentadora ha sido franca sobre los desafíos que enfrenta en su vida personal, destacando la importancia de proteger a su hija y asegurar que su bienestar emocional no se vea afectado por su situación familiar.

Sandoval ha sido una figura pública muy abierta sobre su vida, y esta controversia no es la primera vez que aborda su relación con Hernández. En anteriores entrevistas y publicaciones, ha expresado su deseo de ser una madre ejemplar y de no permitir que el drama personal interfiera en la crianza de su hija.

