Carolina Sandoval estalla tras supuesta exigencia de manutención de su ex

En un reciente Instagram Live, la venezolana Carolina Sandoval dejó entrever los complicados conflictos que enfrenta tras la ruptura con su ex, Nick Hernández. La charla, con tintes emotivos, se desarrolló frente a la iglesia en Miami, donde la pareja contrajo matrimonio hace casi una década, lo que trajo a la mente recuerdos intensos y dolorosos para ella.

Durante la transmisión, la conductora de televisión reveló que Hernández le exige una manutención mensual de $3,000 dólares por su separación, una solicitud que a ella le resulta particularmente difícil de aceptar porque considera que él tiene la capacidad de trabajar.

“No quiere trabajar, quiere seguir siendo ‘indigente’ y quiere pedir alimony. Quiere $3,000 dólares de manutención porque no tiene los testículos de trabajar. Los hombres de verdad que tienen testículos y que les gusta trabajar jamás harían semejante cosa”, dijo sobre el padre de su pequeña hija.

El impacto emocional de su divorcio todavía está presente en su vida, y aunque el proceso legal continúa sin llegar a un cierre definitivo, Sandoval luchó por mostrar una cara positiva a sus seguidores. Sin embargo, reconoció que las historias de dolor no siempre son visibles a través de la pantalla.

“Cuando ustedes se vayan a casar, elijan a un hombre que tenga testículos, para que por lo menos los use, tanto en la cama como fuera. Incompatibilidad sexual. Nunca la dio en la cama. Nunca en la vida supo cómo conquistar, complacer y hacer que me enamorara de él porque no existían cualidades. Despecho aquí no hay, aquí lo que hay es pena ajena”, agregó.

La situación ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes han brindado su apoyo a través de comentarios solidarios en sus redes sociales. Carolina ha utilizado su plataforma para desahogarse y también para empoderar a otras mujeres en situaciones similares, enfatizando la importancia de la independencia económica y emocional tras una separación.

El revuelo mediático que ha generado este escenario personal se debe en parte a la manera en que Sandoval comparte su vida pública, siempre mostrando su verdadero ser. Su autenticidad la ha convertido en una referente para muchas personas que atraviesan situaciones difíciles.

