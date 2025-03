Chiquibaby anuncia un nuevo paso en su carrera

Chiquibaby tiene una amplia trayectoria profesional y, con el transcurrir del tiempo, sigue sumando proyectos que la han llevado a crecer como ser humano. Ahora, se encuentra muy feliz porque tiene un programa de radio desde hace varios años y todo ha cambiado de una manera positiva para ella. Sin embargo, no olvidó destacar que su esposo y padre de Capri Blu siempre ha estado a su lado apoyándola.

“Es un gran logro. Este show lo comenzamos hace ocho años mi esposo y yo un día que me quedé sin trabajo. Lo empezamos en el garaje de mi casa en Pasadena, CA”, dijo en exclusiva para People en Español.

La mexicana está emocionada de poder contar con la unión de Nueva Network, Costa Media y MLC, ya que pasará a ser parte De Novo One Media Group. Esta fusión permitirá que ‘El Show de Chiqui Baby’ llegue a más personas, por lo cual muchos podrán disfrutar de su contenido a través de más estaciones radiales.

“Esta alianza que hemos hecho con Nueva Network me ha puesto en otro nivel, me hizo crecer a estas 100 estaciones. Estoy muy orgullosa de formar parte de Nueva Network porque es una compañía minoritaria, hecha por latinos para latinos que abarca el 93 por ciento de la audiencia y más de 500 estaciones alrededor de Estados Unidos”, dijo durante la exclusiva.

Durante la conversación le preguntaron qué pensaba que pudiera cambiar tras el cambio que está asumiendo y dijo que: “Mientras algo funcione, no hay que cambiarle muchas cosas, pero es importante seguir creciendo. Llegar a más comunidades a través de mi programa llegamos e informamos a la gente de un manera muy particular. Soy una de las pocas mujeres que llegan a tantas ciudades, para mí es muy importante seguir con este cometido”.

La presentadora de televisión aprovechó para recalcar la manera en que se inició en el medio, y es que, con mucho orgullo, siempre destaca que fue en la radio, pese a las puertas que le cerraron, tal y fue el caso en Televisa Guadalajara.

“Hay algunas personas que no saben que yo vengo de la radio y si yo soy Chiquibaby es por las ondas hertzianas. La radio me dio todo. Yo nunca pensé en empezar mi carrera en radio, empecé en televisión. Mis prácticas (profesionales) las hice en Televisa Guadalajara, (pero) nunca me dieron chance. Años después estoy trabajando para TelevisaUnivision”, dijo a People en Español.

