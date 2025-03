Geraldine Bazán reaccionó a la crisis que atravesó Gabriel Soto

Gabriel Soto hace poco dio a conocer que no se había sentido bien en su totalidad, y parte de ello se debería a lo que fue su separación con la actriz Irina Baeva a mediados del año pasado. A su vez, la prensa le preguntó a Geraldine Bazán lo que opinaba sobre la vida de su exesposo en ese aspecto, y ella no dudó en responderles.

“Nosotros somos una familia, tenemos dos hijas y vamos a estar unidos porque nuestras hijas son lo más importante para nosotros”, expresó la mexicana. Además, ambos actores han demostrado que es posible dejar las diferencias a un lado para poder generarle paz y tranquilidad a Elissa Marie y Alexa Miranda.

Sin embargo, los reporteros se mostraron un poco insistentes sobre lo que piensa ella en el aspecto sentimental del padre de sus hijas, aunque siempre ha demostrado que respeta lo que él haga, ya que tienen varios años separados y mantienen una relación cordial por respeto a sus pequeñas.

“Esto es un tema que no me corresponde a mí para nada hablar y no lo voy a hacer ahora. Simplemente, claro, siempre estuvimos ahí y las niñas siempre han estado ahí. Gabriel contó lo que quería contar y contó lo quería compartir y eso es todo”, mencionó.

Fue en octubre de 2018 cuando Geraldine Bazán y Gabriel Soto decidieron firmar el divorcio, ya que las cosas entre ellos no estaban funcionando como pareja. Sin embargo, eso no ha sido motivo para que no puedan tener una relación armoniosa por la crianza de sus hijas. Además, Geraldine explicó cómo hace para estar presente en la vida de Elissa y Alexa, a pesar de sus compromisos laborales.

“Aunque yo esté en novela ellas (mis hijas) están conmigo. Me levanto a las 5:30 de la mañana para llevarlas a la escuela, a lo mejor no estoy cuando llegan de comer, pero llego cuando se van a dormir y al otro día. Somos un buen equipo y tratamos de siempre estar uno o el otro, totalmente”, añadió la mexicana.

Sigue leyendo:

· Gabriel Soto afirma que su pasado con Irina Baeva no es un capítulo cerrado, sino un libro ya cerrado

· Gabriel Soto contó los problemas de salud que enfrentó: ‘Fue complicado’

· Cecilia Galliano dice que Gabriel Soto es “demasiado tóxico”