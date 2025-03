La Jefa detecta nuevo complot en La Casa de los Famosos All-Stars.

La Jefa anunció este jueves de nominación que detectó complot antes de las votaciones de los habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars. Se trata de la segunda semana en la que ocurre una situación similar, por lo que los puntos que den quienes cantaron su voto no serán válidos.

“Habitantes de X. ¡Nuevo complot! Increíble, mis habitantes no aprenden la lección. Acabo de detectar un nuevo complot en las nominaciones de esta noche y las consecuencias serán aún más firmes que las anteriores. Esta noche les reveló los detalles por Telemundo #LCDLFAllStars”, escribió en X.

Debido a esto, es probable que los planes de los participantes no se cumplan, pues de seguro no validarán los puntos que ya adelantaron.

En el 24/7 varios usuarios notaron una extraña conversación en la que hablaban de que querían comer hamburguesas, pero con algo que no combinaba: arroz.

Para muchos, esta era una señal entre ellos para decir a quién van a nominar en la gala de este 6 de marzo.

En la conversación participaron Diego Soldano, Carlos Chávez, Aleska Génesis, Erubey de Anda, Rosa Caiafa

Este nuevo complot ha dejado muchas reacciones en las redes sociales, pues algunos creen que es porque la producción quiere evitar algunas salidas.

“Qué curioso que siempre que van a dominar a Aleska hacen estas cosas”, dijo una usuaria.

Otros escribieron: “Recuerde que el público detectó a Aleska, Luca, Erubey, Rosa, Diego…. Suspendan la censura ya y no anden favoreciendo a nadie, el público no es idiota y ustedes se deben al público”, “Bueno si hablamos del que hemos podido ver sin censura, serían los de charco y algunos de fuego así que no queremos cuentos que casualmente Aleska y Lupillo no estuvieron o casualmente solo ven complot cuando los van a nominar a ellos”.

