Niño muere drogado en refugio de mujeres en Nueva York: posible fentanilo

Un niño de 4 años murió en un refugio para mujeres en Brooklyn (NYC) después de una posible exposición a la droga fentanilo.

La Policía de Nueva York respondió a una llamada al 911 aproximadamente a las 8:09 a.m. del martes desde el refugio “Women In Need (WIN)” en East Flatbush. Al arribar, “los oficiales fueron informados de que un niño de 4 años había tenido un episodio médico” y fue llevado al Maimonides Medical Center en estado crítico.

El menor fue “posteriormente declarado muerto en el hospital”, dijo la policía. Los detectives sospechan que el niño estuvo expuesto al fentanilo, pero el médico forense aún no ha confirmado la causa del deceso, acotó ABC News.

Las autoridades dijeron que se descubrió parafernalia de drogas en el lugar. Los padres del niño están siendo interrogados, pero no se han realizado arrestos al momento.

El refugio “Women In Need” indicó en un comunicado que están “devastados” por la situación y que “seguirán apoyando” a la policía con su investigación. “Seguimos comprometidos como siempre con la promoción de un entorno seguro y de apoyo para todas las familias que consideran un refugio WIN como su hogar”.

En un caso similar, esta semana una hispana fue sentenciada a 45 años de cárcel por la muerte de un bebé drogado en su guardería en El Bronx (NYC). También un hombre fue acusado de empaquetar drogas heroína, fentanilo y cocaína en un apartamento cerca de una escuela en Harlem, Manhattan.

Según los Centros de Control de Envenenamiento de Estados Unidos, las llamadas por exposición ilícita al fentanilo en niños menores de 6 años aumentaron de 10 casos en 2016 a 539 en 2023. Pero en general, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recién informó una disminución de 24% en las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos en 2024, según un comunicado de prensa.

En octubre un hombre fue arrestado en relación con la entonces mayor incautación de fentanilo en la historia del condado Suffolk de Long Island (NY). Las autoridades decomisaron más de 7 kilogramos del opioide sintético en una mesita de noche junto al dormitorio de dos niños en la casa en Bellport del sospechoso.

En diciembre de 2024 dos hombres fueron arrestados después de que se encontraran 12 kilogramos de fentanilo en un apartamento en El Bronx, justo al final de un pasillo donde funcionaba una guardería. En julio del año pasado ocho hispanos de tres familias fueron acusados por venta de drogas y armas desde una tienda y un auto estacionado afuera del estadio de los NY Yankees, crimen que se practicaba incluso durante partidos de beisbol, según los fiscales.

En otro caso similar, en mayo 30 personas fueron arrestadas en una redada de drogas y armas en el condado Orange de Nueva York en lo que podría ser una de las más grandes operaciones antinarcóticos en la historia de esa región. Muchas de las armas y drogas se vendían desde un camión de comida en el centro de Newburgh, al lado del tribunal de la ciudad.

También ese mes 21 sospechosos fueron detenidos en una redada masiva antidrogas en Staten Island (NYC). El grupo incluye al empresario y líder comunitario Ettore Mazzei, quien fue acusado de 61 cargos por tráfico de drogas, extorsión y fraude.

En enero de 2024 un bebé de 14 meses fue encontrado inconsciente dentro de una casa en Long Island. Lo llevaron al hospital, donde fue declarado muerto por sobredosis y luego sus padres fueron acusados. En mayo de 2023 el médico forense determinó que un bebé que pasó la noche en casa de su padre en febrero en Staten Island (NYC) murió después de ingerir una mezcla de fentanilo y cocaína.

El fentanilo es un opioide sintético barato y potente que se puede usar para mezclar drogas como la cocaína o la heroína y producir un efecto hasta 50 veces más fuerte. “Es la amenaza más importante para nuestra salud pública y nuestra seguridad pública”, destacó en 2023 el agente especial de la DEA en Nueva York, Frank Tarentino. “Es veneno... Esto es sólo la punta del iceberg. Cada día tenemos más convulsiones. En la ciudad de Nueva York hay una sobredosis de drogas cada tres horas. A nivel nacional es cada cinco minutos, 295 al día”.

El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

