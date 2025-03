Convocan protesta en NYC contra administración Trump este sábado en el Día de la Mujer

Este sábado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en una protesta frontal contra la administración del presidente Donald Trump, a la que diferentes grupos y organizaciones acusan de moverse con principios “fascistas“, mujeres de la Gran Manzana están convocando a neoyorquinos a que se sumen a una manifestación para exigir al gobierno federal que cese sus políticas de ataque a comunidades vulnerables.

La jornada de protesta en Nueva York, que será parte de una iniciativa nacional en la que acciones similares se estarán adelantando en otras ciudades como Atlanta, Boston, Chicago, Cleveland, Honolulu, Filadelfia, será a la 1:00 de la tarde y comenzará en Union Square, en la calle 14, en Manhattan. Más allá de exigir respeto por las mujeres, las comunidades de inmigrantes y LGBTQ, los manifestantes exigen que el Presidente, quien lleva menos de dos meses en el poder, se vaya para poner freno a posturas extremas.

Así lo expresó Sunsara Taylor, miembro del movimiento Rechazar el Fascismo, donde comparó al actual mandatario con infames líderes que han abusado de derechos humanos, comparación que algunos comparten y otros rechazan al considerarla salida de contexto.

“Al igual que sucedió con Hitler y los nazis, la aplicación brutal del patriarcado tradicional es la base del fascismo de Trump y MAGA (el movimiento Make America Great Again). Al igual que sucedió con los nazis, el momento de derrotar al fascismo de Trump/MAGA es antes de que consolide su poder y aplaste a toda oposición“, dijo la activista.

“Ahora es el momento de que las mujeres y las personas LGBT desaten su furia justa y de que todos los que se preocupan por la justicia salgan a las calles a decir: ¡No! En nombre de la humanidad, ¡Nos Negamos a aceptar un Estados Unidos fascista! ¡Trump debe irse!“.

Coco Das, miembro del Consejo Editorial de Rechazar el Fascismo, se sumó al llamado y pidió que se fortalezca el movimiento para detener el avance de abusos provenientes desde diferentes sectores.

“Después de la vuelta de la victoria fascista de Trump en el Capitolio el 4 de marzo (día en que ofreció su discurso ante el Congreso), lo que está en juego en este Día Internacional de la Mujer no podría ser más importante. Este régimen está cimentando la esclavitud de las mujeres, la eliminación de las personas LGBTQ y la subyugación de todos en este país a la supremacía masculina, blanca y cristiana agresiva“, dijo la manifestante. “Quedarse sentados mientras se llevan a los disidentes y se aplaude el fascismo es inconcebible”.

Con un tono bastante agresivo, pero defendiendo el derecho a levantarse contra los atropellos de los que señalan a la actual administración federal, el grupo Rechazar el fascismo espera que desde la Gran Manzana, la manifestación, llamada “Alto a la guerra contra las mujeres y las personas LGBTQ”, Washington escuche sus clamores y el país pueda caminar por otro rumbo.

“Ahora es el momento de ponerse de pie, resistir, protestar, llamar a millones de personas a las calles, en cantidades cada vez mayores, una y otra vez, hasta que el fascismo de Trump/MAGA sea expulsado del poder”, agregó el movimiento en un comunicado. “El Día Internacional de la Mujer debe ser un día para llenar las calles de pueblos y ciudades de todo el país con todos aquellos que se preocupan por las mujeres y las personas LGBTQ, todos los que se niegan a permanecer en silencio, todos los que no quieren un país fascista. No retrocederemos. No nos someteremos”.

A pesar de su enérgico rechazo a la administración Trump, el grupo Rechazar el Fascismo advirtió que su intención es movilizar a la gente para prevenir lo que llaman “la consolidación del fascismo en los Estados Unidos” a través de protestas masivas, pero no violentas.