Horario de Verano 2025 en Estados Unidos: ¿Cuándo empieza y qué hay que hacer con los relojes?

El horario de verano, conocido en inglés como Daylight Saving Time (DST), es una práctica que se implementa en la mayor parte de los Estados Unidos con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar durante los meses más largos.

Este ajuste en el horario ha sido parte de la rutina del país durante décadas y, aunque ha habido intentos por eliminarlo, sigue vigente en la mayoría de los estados. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el horario de verano en 2025, cuándo inicia y cómo afectará los relojes en EE.UU.

¿Cuándo comienza el horario de verano en EE.UU. en este 2025?

Este 2025, el horario de verano en EE.UU. comienza el domingo 9 de marzo. A las 2:00 a.m. (ET); los relojes deberán adelantarse una hora, lo que significa que pasarán a marcar las 3:00 a.m. automáticamente.

Este ajuste se realiza cada año en el segundo domingo de marzo para extender la cantidad de luz solar en las tardes, lo que permite a las personas disfrutar de más horas de luz natural después de la jornada laboral. Esto no solo permite aprovechar mejor las tardes, sino que también se asocia con ahorros energéticos. Sin embargo, a lo largo de los años, la efectividad del horario de verano ha sido objeto de debate.

Es importante recordar que en la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos móviles y computadoras, el cambio de hora se realiza de manera automática. Sin embargo, es posible que relojes analógicos o electrodomésticos antiguos deban ajustarse manualmente.

Este sábado, antes de ir a dormir, debes adelantar tu reloj una hora por el horario de verano. (Foto: Shutterstock)

¿Cuándo termina el horario de verano en EE.UU. en este 2025?

El horario de verano se mantendrá en vigor durante 8 meses, hasta que se regrese al horario estándar el domingo 2 de noviembre de 2025. En esa fecha, los relojes deberán atrasarse una hora, de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. (ET), recuperando así la hora que se “perdió” en marzo al adelantar los relojes. Este ajuste marca el final del horario de verano y el retorno al horario estándar, conocido en inglés como Standard Time.

Estados y territorios de EE.UU. que no siguen el horario de verano

Aunque la mayoría de los estados del país realizan el ajuste de los relojes 2 veces al año, existen algunas excepciones. Hawaii y la mayor parte del estado de Arizona no observan el horario de verano, por lo que sus relojes permanecen inalterados durante todo el año. Esto se debe a razones geográficas y climáticas: en estas áreas, el cambio de hora no proporciona beneficios significativos en términos de luz solar adicional.

Otros territorios bajo jurisdicción de EE.UU. que no participan en el horario de verano son Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. En estos lugares, el horario permanece igual durante todo el año, sin necesidad de adelantar o atrasar los relojes.

En el caso de Arizona, el estado no observa sigue el horario de verano desde 1968, con una excepción notable: la Nación Navajo, que se extiende por partes de Arizona, Utah y Nuevo México, sí adopta el horario de verano, por lo que en esta región el cambio de hora se realiza como en el resto del país.

Intentos de eliminar el horario de verano en EE.UU.

En los últimos años, ha habido esfuerzos para eliminar el horario de verano de manera permanente en EE.UU. En 2022, el Senado aprobó por unanimidad el Sunshine Protection Act, un proyecto de ley que busca hacer del horario de verano el horario permanente en todo el país, evitando el cambio de hora en marzo y noviembre. Sin embargo, el proyecto de ley no fue aprobado por la Cámara de Representantes y, hasta la fecha, la medida no ha sido implementada.

El debate sobre la eliminación del horario de verano sigue dividiendo a los estadounidenses. Mientras algunos argumentan que el cambio de hora es inconveniente y causa problemas de salud, como alteraciones en el sueño, otros valoran las ventajas de tener tardes más largas durante los meses de verano.

En diciembre de 2024, el presidente Donald Trump se pronunció en su plataforma Truth Social sobre el horario de verano, señalando que es “inconveniente y costoso”. Trump ha afirmado que el Partido Republicano está comprometido en hacer lo necesario para eliminar el horario de verano, calificando el ajuste como innecesario para la nación.

Aunque no hay una fecha clara sobre cuándo se podría eliminar el horario de verano, las declaraciones del presidente han reavivado el debate público sobre la conveniencia de mantener este sistema.

