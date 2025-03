Laura Zapata critica a quienes hablan de ella sin necesidad

Laura Zapata recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, momento en el que aprovecharon para preguntarle qué pensaba sobre aquellas personalidades del mundo del entretenimiento que, de manera constante, la nombran por diversas circunstancias.

La reconocida villana de telenovelas ante las interrogantes se mostró serena, ya que considera que aquellos que la mencionan es para poder acaparar los principales titulares. Zapata opina que, si no la nombran, pues esas personas no podrán figurar, debido a que no tendrían más nada de que hablar.

“Soy una persona que tengo muchos años, desde 1977, subida en los escenarios, haciendo tragedia, comedia, farsa, melodrama.Gracias a Dios, en todo lo que participo tiene éxito. Hay personas que necesitan hablar de mí para estar en los medios. Yo no necesito hablar de nadie y no le responderé a nadie”, expresó.

A través de la redes sociales se ha viralizado la declaraciones de la hermana de Thalía, ya que algunos consideran que sus palabras van dirigidas a Cynthia Klitbo, con quien existe una gran diferencia desde hace varios meses. La mala relación entre ellas se generó en ‘Secreto de Villanas’.

Las diferencias entre ambas actrices provienen de un comentario que hizo Cynthia en el reality show, en el que mencionó que aparentemente Laura, en el pasado, habría sostenido relaciones sentimentales con dos mujeres del mundo del entretenimiento, aunque jamás presentó las pruebas de esas acusaciones.

Laura Zapata pide no hacer chistes de ella

El pasado mes de enero, la actriz se pronunció en contra de aquellas personas que usan su nombre como burla, ya que terminan perjudicando su integridad y dañan la imagen que ha construido a lo largo de los años. Por ello, pidió que esos chistes no continúen.

“Después de este asunto de la innombrable, de ‘Siempre reinas’, Dulce salió a decir que se iba a unir a ‘La innombrable’ para ir en contra mía, ella lo dijo en broma, pero ustedes, la prensa, lo retomaron y la verdad no me pareció. Le pedí de favor que no volviera a hacer chistes con mi persona, porque a mí no me gusta llevarme tan pesado”, dijo al programa ‘Ventaneando’.

Sigue leyendo:

· Laura Zapata se va en contra de Karla Sofía Gascón

· Laura Zapata rechaza los chistes que hacen sobre ella

· Laura Zapata lanza fuerte respuesta a Yolanda Andrade