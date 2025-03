¿Julia Gama usa un teléfono en La Casa de los Famosos All-Stars?

Una nueva polémica se ha generado en La Casa de los Famosos All-Stars, pues varios espectadores del 24/7 aseguraron que la actriz brasileña Julia Gama usó un teléfono, algo que está prohibido dentro del programa de telerrealidad, pues la idea es que estén aislados mientras participen.

Pese a que corrió este video y muchos aseguraron esto, la verdad es que la artista no ha tenido ningún celular mientras ha estado en la competencia. En su cuenta en Instagram aclararon que se trata de una máquina de electrodos.

“Julia está siendo acusada de tener un celular dentro de La Casa de los Famosos ¡Esto es completamente falso! Julia usa esta máquina de electrodos para aliviar el dolor tras su lesión y cirugía en la cervical”, escribieron en la cuenta en Instagram de la ex reina de belleza.

Julia Gama, habitante de La Casa de los Famosos All-Stars. Crédito: Cortesía

¿Qué le pasó a Julia Gama?

Este aparato lo usa como parte de su recuperación luego de haber sufrido un fuerte accidente en el programa Los 50.

“Estábamos en un juego, de balance, y yo vine a hacer contrapeso con una persona que tenía mucho más peso que yo y terminé volando en este contrapeso que tenía que hacerse y no fue posible, yo volé de una altura de tres metros y caí con todo en el suelo, con la espalda. En el momento en que caigo era un dolor que yo decía ‘algo pasó’ y ahí tienes el desespero que no estás en tu país, que no sabes cómo te van a atender, por más que tengan los mejores hospitales o lo que sea, no es tu idioma, no es español, no es inglés”, dijo en agosto del año pasado.

Además de esto, comentó: “Pude haber quedado paralítica, pude haber pasado algo peor, no sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar de ahí en adelante, pero con que estuviera moviendo mis piernas, dije gracias Dios por todo y es el primer aprendizaje y recuerdo más bien”.

