Lady Gaga confiesa que tuvo psicosis hace 5 años: “Me sentía avergonzada”

La cantante estadounidense Lady Gaga se sinceró sobre una difícil situación de salud mental que vivió hace varios años. La intérprete de ‘Alejandro’ confesó en una entrevista para el podcast “The Interview” de The New York Times que sufrió psicosis.

La artista aseguró que durante ese tiempo no tuvo contacto con la realidad pero que después de mucho trabajo logró recuperarse.

“[Hace cinco años], tuve psicosis. Durante un tiempo, no estuve completamente en contacto con la realidad. Me alejó por completo de la vida, y después de muchos años de trabajo duro, logré recuperarme”, confesó la artista en la entrevista.

Lady Gaga, quien acaba de estrenar su nuevo álbum ‘Mayhem’, aseguró que luego de recuperarse vivió un momento “especial” con su actual prometido Michael Polansky.

“Fue una época difícil, y en realidad fue muy especial cuando conocí a mi pareja, porque cuando conocí a Michael, ya estaba en un lugar mucho mejor. Pero recuerdo que, bastante temprano en nuestra relación, me dijo: ‘Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres’”.

La artista dijo que escuchar esas palabras de su pareja fue algo muy difícil para ella. “Me costó mucho escuchar eso de él, porque no quería que pensara eso de mí. Quería que creyera que era una persona feliz y completamente equilibrada”.

Abordar su salud mental era algo que la hacía sentir avergonzada. Sin embargo, reconoció que pudo mejorar.

“Es algo que me ha resultado cada vez más difícil de hablar. Odio sentirme definida por ello. Era algo de lo que me sentía avergonzada. Pero no creo que debamos sentir vergüenza si pasamos por momentos así. Lo que más deseo decir es que puede mejorar. A mí me pasó, y estoy agradecida por ello”.

Afortunadamente la cantante está viviendo un buen momento, tanto en su vida profesional como en la personal. Acaba de estrenar su nuevo álbum ‘Meyhem’ y se casará próximamente con Polansky, con quien inició su relación en 2019.

Durante el podcast, la cantante elogió a Polansky. “Desde el momento en que conocí a Michael, él tenía la disposición más cálida y amable de quizás cualquier persona que había conocido en toda mi vida.”

