Lady Gaga ofrecerá un concierto gratuito en Río de Janeiro

Después de más de una década de espera, la cantante Lady Gaga volverá a Brasil para un concierto gratuito en la icónica Playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El esperado evento se llevará a cabo el próximo 3 de mayo como parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio”, impulsada por la Alcaldía de la ciudad y la productora Bonus Track, que busca acercar grandes espectáculos internacionales al público de manera gratuita en los próximos años.

El anuncio, realizado el 21 de febrero, desató una ola de emoción entre los fanáticos de la estrella pop, quienes han esperado ansiosamente su regreso desde su última visita en 2012 con la gira Born This Way Ball. En aquella ocasión, la cantante ofreció conciertos en Río de Janeiro, São Paulo y Porto Alegre, dejando una huella imborrable en el público brasileño. Sin embargo, en 2017, su regreso al país fue frustrado debido a problemas de salud que la obligaron a cancelar su participación en el festival Rock in Rio.

A través de sus redes sociales, Lady Gaga expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad de reencontrarse con sus seguidores brasileños y recordó el difícil momento en el que tuvo que cancelar su show anterior. “Llevaba años muriéndome por venir a actuar para ustedes y se me rompió el corazón cuando tuve que cancelarlo hace un tiempo porque me hospitalizaron. Su comprensión de que necesitaba ese tiempo para recuperarme significó mucho para mí. Ahora vuelvo y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olviden. Prepárense para el MAYHEM en la playa”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram y X.

Este concierto de Lady Gaga sigue la línea de grandes espectáculos gratuitos en Copacabana, un espacio que se ha convertido en escenario de eventos históricos. En 2024, Madonna inauguró esta tradición con un show masivo que reunió a 1,6 millones de personas, y ahora la intérprete de “Bad Romance” tomará la posta para ofrecer una noche que promete ser legendaria.

Con un repertorio lleno de éxitos y su inconfundible estilo, Lady Gaga está lista para hacer historia una vez más en Brasil. Sus seguidores ya cuentan los días para vivir una experiencia única, en la que la música y la energía vibrante de Río de Janeiro se unirán en una celebración inolvidable.

