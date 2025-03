Mauricio Sulaimán se pronuncia tras el gesto del Canelo y Turki con el cinturón del CMB

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, se mostró un poco molesto por la imagen que se vivió entre el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el jeque saudí Turki Al-Alshikh; ambos protagonizaron un desaire al cinturón verde y oro del CMB, aunque prefirió no entrar en polémicas sobre esta situación para no generar una disputa mayor.

Estas declaraciones las realizó el directivo durante una entrevista ofrecida para el Heraldo Radio, donde habló sobre el momento en el que el campeón de tres divisiones de los pesos súper medianos le pidió permiso al jeque saudió para posar con el cinturón del CMB tras la conferencia de prensa en donde se presentó la pelea contra William Scull; a pesar de esto el promotor no le permitió portarlo y esto generó un fuerte revuelo en todo el mundo.

“La verdad es que esa imagen es muy negativa, se ve horrible, pero se presta mucho a confusiones. Quién sabe qué se dijo ahí, prefiero no entrar en detalle”, expresó Mauricio Sulaimán en sus declaraciones para no entrar en polémica.

Este suceso ocurrió cuando el Canelo Álvarez y William Scull posaron para la fotografía acompañados de Turki, en ese momento apareció Eddy Reynoso con los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo; a pesar de esto el jeque no permitió que el mexicano portada el del CMB tras decirle algo de manera privada y ambos terminaron riendo posterior a eso.

“Yo me quedo con el tema de lo que uno hace. Que es hacer el deporte lo mejor posible, lo más seguro a nivel mundial”, agregó Mauricio Sulaimán al analizar lo ocurrido.

Despreocupado por alianza de Turki con TKO

Sulaimán también afirmó que no se siente preocupado por el acuerdo que realizó Turki Al-Alshikh con TKO, por lo que considera que simplemente deben seguir trabajando en mantener el correcto andar del boxeo.

“No nos podemos preocupar de lo que hagan los otros. Hay mucha especulación sobre la creación de esta nueva empresa o de una liga, no dieron gran información ni gran detalle. Lo único que puedo decir es que el boxeo es un deporte maravilloso, que siempre ha existido y existirá. Si viene alguien nuevo como promotor o como liga, bienvenidos”, dijo.

“No hay que especular, ni entrar a la defensiva, ni ponerse con la guardia arriba. Simplemente hay que seguir haciendo lo que hacemos. Tenemos muy buenos campeones en todo el mundo, una plataforma de 176 países y estamos más que contentos con lo que hacemos. A mí no me preocupa en absoluto”, concluyó el presidente del CMB.

