Funcionaria denuncia su despido por negarse a dar un permiso de armas a Mel Gibson

Una funcionaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que fue despedida por presuntamente oponerse a regresar el permiso de porte de armas al actor Mel Gibson, quien es cercano al presidente Donald Trump, informó The New York Times.

Elizabeth G. Oyer, ex abogada de indultos, aseguró que la oficina del fiscal general Todd Blanche solicitó a la oficina de indultos devolver el permiso de compra y porte de armas al actor Mel Gibson, el cual fue retirado luego de ser condenado por un delito menor de violencia doméstica en 2011. La exfuncionaria negó devolver dicho permiso.

Oyer relató al medio de comunicación cómo un funcionario del departamento de Blanche la llamó por teléfono para recordarle que Gibson tenía “una relación personal” con Trump y que solo eso debería ser “un argumento suficiente” para recomendar que recuperase su permiso a portar armas.

De acuerdo con The New York Times, dos fuentes corroboraron la información pero se mantienen bajo anonimato por temor a represalias. Además una fuente del Departamento de Justicia dijo que su despido no tiene que ver con ese caso, aunque no negó la controversia sobre Gibson.

Un portavoz de Oyer dijo a NBC que no se especificó el motivo de su despido, pero considera que su negativa ante la orden proveniente presuntamente de la oficina del fiscal general con respecto a Gibson pudo haber jugado un papel fundamental.

En una declaración a NBC News, Oyer aseguró que dentro del Departamento de Justicia se “castiga la disidencia” y se toman decisiones “ basadas en relaciones y lealtad”.

“Lamentablemente, los profesionales experimentados de todo el Departamento tienen miedo de expresar sus opiniones porque se castiga la disidencia. Se toman decisiones basadas en relaciones y lealtad, no en hechos, experiencia o análisis sólidos, lo cual es muy alarmante dado que lo que está en juego es nuestra seguridad pública”.

En 2011 Gibson se declaró culpable después de que la fiscalía de Los Ángeles lo acusara de un delito menor de agresión en contra de su exnovia Oksana Grigorieva. El actor evitó la cárcel a cambio de 36 meses de libertad condicional informal, servicio comunitario, un año de asesoramiento sobre violencia doméstica y $570 en multas.

Grigorieva acusó a Gibson golpearla a ella y a su hija, que tenía un año en ese entonces, golpearla en la boca y romperle los dientes, además de agredirla verbalmente durante numerosas llamadas telefónicas.

