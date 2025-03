Dmitry Bivol estaría ignorando los intentos de David Benavídez para concretar una pelea

El pasado 22 de febrero Dmitry Bivol venció a Artur Beterbiev en una revancha que lo proclamó como el campeón absoluto del peso semipesado.

Esto provocó que recientemente el Consejo Mundial de Boxeo le exigiera a Bivol una pelea ante David Benavídez para unificar el título. Pues el “Bandera Roja” es el campeón interino tanto del CMB como de la AMB.

Sin embargo, el boxeador ruso no parece tener mucho interés en subir al ring con Benavídez. Y su actitud ante la disposición de concretar una pelea así lo demuestra, pues desde el entorno de Benavídez sí que ha existido contacto para una pelea.

Dmitry Bivol es el actual campeón indiscutible de la categoría semipesados. Crédito: AP

Y es que recientemente en una entrevista con BoxingScene el promotor Sampson Lewkowciz afirmó que han realizado contacto con el equipo de Bivol para la pelea, pero sin recibir respuesta alguna.

“Envié una oferta, pero no he recibido respuesta. No ha habido negociaciones, sólo una carta”, comentó el promotor de Benavídez.

El entorno de Benavídez y su promotor son los primeros interesados en que una pelea con el campeón absoluto Bivol se haga realidad. Sin embargo, parece estar un poco remota la posibilidad. “Espero que se haga realidad , porque nos encantaría esa pelea”, aseguró Sampson.

Y es que Bivol parece estar 100% enfocado en lo que le ofrezca Turki Alalshikh. Pues sus últimas cuatro peleas han sido en Arabia Saudita bajo la organización de jeque árabe y la Riyadh Season.

El experimentado boxeador ruso ha dejado incluso la puerta abierta para una revancha con Canelo. Y ahora que el mexicano también tiene contrato por cuatro peleas con Alalshikh, podría ser una posibilidad. Por otro lado, también se ha dejado la posibilidad de una tercera pelea entre Bivol y Beterbiev. Por lo que Benavídez parece no entrar en los planes del campeón absoluto por el momento.

