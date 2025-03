NASA revela la llegada de otro fenómeno astronómico después de la Luna de Sangre; cuándo y dónde verlo

La llamada Luna de Sangre no será el único fenómeno astronómico que pueda disfrutarse durante el mes de marzo. Y es que, solo dos semanas después de este espectáculo estelar, los cielos de diversas regiones del continente americano se convertirán en el escenario de otro show espacial: un eclipse solar parcial.

De acuerdo con información revelada por la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a través de su portal oficial, este nuevo fenómeno se originará debido al bloqueo de la Luna en solo una parte del Sol, lo que da origen a su nombre.

Durante este período, la Luna no cubre por completo el disco solar, lo que ocasiona que la sombra más oscura de la Luna, también llamada umbra, no toque la Tierra. Por lo anterior, solo la sombra parcial, la penumbra, se proyecta sobre nuestro planeta, dando origen a una especie de media luna o “mordisco”.

Prepárate para disfrutar de estos espectáculos que la naturaleza nos regalará en 2025. Crédito: Julio Cortez | AP

¿Dónde se verá el eclipse solar parcial?

Según lo mencionado por la NASA, el eclipse solar parcial podrá observarse en diversas regiones del continente americano; sin embargo, su visibilidad podría variar de acuerdo con el sitio en cuestión.

Por ejemplo, América del Norte y la parte sur del continente tendrán una vista privilegiada del fenómeno, especialmente en estados del noreste de los Estados Unidos como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Nuevo Hampshire, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Maine, Rhode Island, entre otros.

En menor medida, algunas áreas de Canadá, México y Centroamérica también podrán visualizar dicho eclipse.

Para lo anterior, y de acuerdo con la NASA, es sumamente importante señalar que observar el eclipse de manera directa puede provocar daños irreparables en los ojos. Por ello, la misma agencia sugiere el uso de gafas especiales para este tipo de fenómenos u otro tipo de dispositivos adecuados.

El eclipse solar parcial será el segundo fenómeno astronómico de marzo. Crédito: Eric Gay | AP

¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar parcial?

De acuerdo con lo revelado por la agencia espacial, el eclipse comenzará cerca de las 4:50 a.m. (ET) o 1:50 a.m. (PT) del día 29 de marzo. Posterior a esto, el fenómeno alcanzará su punto máximo cerca de las 6:47 a.m. (ET) o 3:47 a.m. (PT).

Finalmente, y luego de más de dos horas de exposición, el eclipse llegará a su fin cerca de las 8:43 a.m. (ET) o 5:43 a.m. (PT).

