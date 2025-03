Erika Buenfil emocionada por su debut en Netflix

La tecnología va avanzando y los actores buscan reinventarse; tal es el caso de Erika Buenfil, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en el mundo del entretenimiento. La mexicana, hace un tiempo, había considerado la posibilidad de poder trabajar en una plataforma de streaming, y qué mejor manera que iniciar con Netflix.

Erika ofreció una exclusiva a ¡HOLA! AMÉRICAS conversó sobre esta nueva experiencia y oportunidad que tiene de poder trabajar en este nuevo proyecto: “Habían muchas miradas sobre mí, tengo un sello muy distintivo de gente de televisión y tenía que convencer a la gente que está acostumbrada a verme y decirles: ‘También puedo hacer una serie'”.

La actriz de 61 años destacó que este trabajo va dedicado a su único hijo, con quien es muy unido: “A Nicolás y mi sobrino Alejandro que un día me dijo: ‘Tía, vete a Netflix’, siempre quiso verme ahí, entonces, no es nada más mi sueño. Cuando he estado en momentos muy tristes, mi hijo siempre me dice: ‘Mamá, ahí está esto, búscale por acá’, siempre ha creído en mí, por eso se lo dedicó a él“.

“Me contactaron por medio de mi representante. Primero, tuve una cita con el productor que es Mark Alazraki en la que me dijo: ‘Si en algún momento dudé en quién hiciera el personaje conociéndote, estoy 100 % convencido de que lo tienes que hacer tú’. Y así fue, si alguien quiere trabajar contigo, te busca, te encuentra y todo conecta de manera que fluye muy padre“, agregó.

Erika, a través de su perfil de Instagram, ha compartido fotos de lo que ha sido su experiencia al interpretar el papel de Luciana en la serie de Netflix. Además, reveló el mayor temor que sentía en esta experiencia, ya que las grabaciones en telenovelas son muy distintas.

“Me ponía súper nerviosa, porque no es solamente aprenderte tu papel de memoria. Estoy acostumbrada a que por un apuntado me dicen: ‘Sube las escaleras, toca la puerta’ y aquí tienes que estar con todos tus sentidos atenta, porque las indicaciones te las tienes que aprender de memoria, además de tu guion, porque tiene que saber dónde entrar, después de qué personaje. Ese era mi miedo, que no se me notara angustiada o mal, y convencer a la gente que ahora me ve, principalmente, de Netflix, que tienen otra óptica y son otro tipo de jueces“

