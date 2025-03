María Celeste reflexiona sobre su pareja fallecida

Raúl Quintana fue la pareja sentimental de María Celeste Arrarás por más de 16 años. Sin embargo, todo finalizó cuando el 2 de mayo de 2024 falleció. La periodista justo se había ido a España y al llegar sus hijos le manifestaron que lo habían encontrado sin vida. Desde entonces, para ella ha sido todo un proceso poder comprender lo ocurrido.

Arrarás fue invitada a AM/PM de Lubox TV, espacio de entretenimiento en el que habló de su querido Raúl: “Era guapísimo, divino. Me trataba como una reina, me llevaba el desayuno a la cama todos los días. Me ayudó a criar a mis hijos, ellos lo adoraban y todo lo que yo quería, era un sí”.

“Fue una cosa muy dura porque yo tengo mucha dificultad aceptando la muerte y este año he estado tratando de entender lo que nadie entiende, que es qué pasa cuando nos morimos. Voy desde un extremo al otro, de que nos vamos a volver a encontrar y vamos a estar juntos allá arriba. Hasta que somos unas hormigas que cuando nos aplastan no vamos a ninguna parte o a dónde va la conciencia”, añadió durante su visita.

María Celeste agregó que ha buscado ayuda de médiums para canalizar todo lo que ha ocurrido casi un año de su partida física: “Sí pienso que está en un mejor lugar. Él tuvo la dicho que murió joven, guapo, bello, fuerte y fue algo rápido, instantáneo. Murió sintiéndose muy feliz y querido por mí y toda mi familia”.

“Todos los días me decía que era el hombre más feliz del mundo y un día antes de morir, que yo me iba de viaje, la pasamos maravilloso. Esos días que dices: ‘Wow, qué perfección’. Le dejé una notita muy linda, algo que no hacía usualmente, la puse al lado del cepillo de dientes y sé que se la mostró a la señora que trabajaba con nosotros, que es como de la familia”, expresó.

Sobre la carta que le dejó, ella dijo que las cosas no podrían haber salido mejor, aunque eso no le quita peso al sentimiento de extrañar a quien fue su pareja sentimental durante tanto tiempo: “Si lo hubiese sabido y tuviese que hacerlo, no hubiese quedado tan perfecto”.

