María Celeste estaría a punto de volver a la TV

El nombre de María Celeste Arrarás tuvo mayor impacto cuando fue como presentadora durante años en ‘Al Rojo Vivo’. Además, logró entrevistar a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento y tocar ese lado sensible que nadie más había podido. La puertorriqueña también estuvo en CNN en Español.

Durante un tiempo la hemos visto visitando estudios de Telemundo y de Univision, al mismo tiempo que en diversas entrevistas ha expresado que ella se ha mantenido en buenos términos con ambas empresas, lo que le ha permitido conducir varios espacios de entretenimiento en dichos canales de televisión.

“Tengo un acercamiento muy interesante que estoy estudiando. Es algo que ha surgido muy reciente. No quiero entrar en detalles. Este tipo de cosas no es bueno comentarlas hasta que esté bien cocinado, si es que se va a dar el proyecto. Sería con un cadena importante, es lo único que puedo decir. Si se concreta, sería extremadamente pronto”, dijo en exclusiva a People en Español.

“Yo me fui de buenas con ambas cadenas y es algo que se puede hacer, que muy poca gente lo logra. Desde que estoy por mi cuenta me han invitado a ambas cadenas a participar en diferentes proyectos y me han hecho acercamientos de ambas cadenas para proyectos. Eso ha venido pasando desde hace tiempo. Estoy explorando opciones“, añadió durante la entrevista.

La periodista destacó que no desea un empleo en la pantalla chica que la obligue asistir de lunes a viernes a un programa de televisión, por lo que prefiere seguir contando con un poco de espacio para disfrutar de las maravillas de la vida.

“El problema ha estado en que yo siempre he dicho que no quiero regresar a trabajar en un programa de televisión que sea a diario, que requiera mi presencia diaria. Tal vez algo de episodios, una temporada, o que sea una vez a la semana, algo así que me permita tener la libertad que tanto valoro hoy en día para estar con mi familia, para viajar, para tener calidad de vida, que son cosas que no tuve por muchos años debido a las exigencias de la profesión”, dijo al mencionado medio de comunicación.

