Aseguran que Niurka Marcos invadió una casa en Mérida, Yucatán

Cuando los artistas latinos entran a ‘La Casa de los Famosos’ no pueden evitar los problemas de afuera. Todo sigue andando, y por eso Niurka Marcos no podrá evitar recibir una demanda por supuestamente haber invadido una casa en Mérida, Yucatán.

Actualmente Marcos es parte del reality show ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, pero en el programa de YouTube de Javier Ceriani se ha hablado sobre los problemas que tiene con los verdaderos propietarios de la casa que suele habitar en México.

En varias ocasiones la vedette, cantante y actriz ha mostrado detalles de la residencia, incluso hace varios meses se quejó por la falta de luz en el lugar y llegó a comparar la situación con la que pasan cientos de personas en Cuba, la isla en la que nació.

Aunque ella camina por el lugar muy segura de tener derecho a vivir allí, parece que no lo tiene. Ceriani explica que Marcos le alquila esta propiedad a su abogado Paquito Acosta, pero realmente ese hombre no tiene todo el permiso para alquilarla. Marcos habita una de las partes de la casa, pues está dividida en dos y una pertenece ahora a Paquito y la otra parte a su tía.

La otra dueña de la propiedad se llama Margarita quien estuvo tiempo fuera del lugar y al regresar se encontró con que la casa es habitada por Marcos y su novio Bruno Espino. Se dice que al darse cuenta de la situación Margarita le dijo a Paquito: “Es mi casa, son mis muebles. Es mi residencia principal ¿qué hiciste?”.

En el programa también se mostró la denuncia que Margarita presentó el 10 de julio del 2024. “Hace siete años a la presente fecha que me fui por dos meses a vivir casa de mi pareja sentimental y al regresar me pude percatar que no estaban las escrituras de mi predio, después llegó el ciudadano Francisco Manuel Acosta Guzmán, quien es mi sobrino y copropietario del predio, llamó a la policía y como es copropietario del predio no me dejaron sacar ni refrigerador, ni estufa, ni microondas”, dice en la denuncia.

En la denuncia también resalta que Marcos supuestamente alquila el lugar por $20,000 pesos mexicanos al mes, pero ella nunca ha recibido ni una parte de ese dinero.

Sigue leyendo:

• Niurka Marcos y su implacable posicionamiento contra Aleska Génesis

• Novio de Niurka Marcos la defiende de Lupillo Rivera

• Niurka Marcos le dice a Rey Grupero que su música es de “barrio”