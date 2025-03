Carolina Sandoval dice que su ex la amenazó

Carolina Sandoval enfrenta serios problemas con su aún esposo, Nick Hernández. Desde que anunciaron que están en proceso de divorcio, los conflictos entre ellos no se han detenido y la gran mayoría de esas situaciones terminan siendo públicas, lo que permite que terceros opinen sin conocer la realidad de los hechos.

A su vez, la venezolana compartió un video en la red social de la camarita donde explica la técnica que implementa para poder peinarse. No obstante, el tema verdadero quedó en segundo plano luego de que ella revelara que Nick le había enviado un correo en el que ella asegura que él le hizo una fuerte advertencia que prefirió hacer pública.

“Me manda un email en donde me amenaza diciendo que va a hacer público esto. Él dice que yo le estoy impidiendo la convivencia, mentira. Él exige que la niña tenga seguro de salud, ya lo pagué por un año. Él exige que haga un seguro de vida por si acaso me pasa algo, que la niña estuviera cubierta”, mencionó.

La panelista de ¡Siéntese quien pueda!, no dudó en dejar claro que se sintió víctima de maltrato psicológico por parte del padre de su hija más pequeña, hecho que, sin duda, la habría afectado de gran manera: “El abuso emocional al cual yo estuve expuesta durante años no es producto de una fantasía”.

“Yo sufrí de ansiedad, tenía picos de cortisol mañaneros muy fuertes y todo se debía a un apego horrendo que tenía con el papá de mi hija menor. Él siempre aprovechándose de eso y manipulando cualquier situación, me llevó incluso a etapas de mi vida en donde no podía ni manejar, no podía estar sola”, añadió durante el video que compartió en su video de Instagram.

Carolina Sandoval más de una vez ha manifestado lo complejo que ha sido su vida, aunque actualmente siente que está en una etapa de su vida mucho más calmada, pese a que el divorcio todavía no ha salido: “Hoy en día vivo sola, me hago cargo de los gastos de mi familia”.

