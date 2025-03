Lamine Yamal tras remontada: “Ganar al Atlético es un golpe sobre la mesa”

Lamine Yamal, el artífice de la remontada de este domingo del FC Barcelona, venciendo 2-4 al Atlético de Madrid, comentó que el importante triunfo que les permite seguir líderes de LaLiga española es un claro golpe sobre la mesa.

Las declaraciones de Yamal no solo hacen referencia al liderato de los Blaugranas sino que además lo cuidan con un partido menos, que les deja abierta una posibilidad para aumentar la diferencia de los 60 puntos que acumulan en 27 duelos.

“Al final, era un partido muy importante. Ganar al Atleti hoy es un golpe sobre la mesa. Nos poníamos líderes con un partido menos. (Estamos) Muy contentos en el vestuario todos juntos” dijo el extremo de 17 años.

Yamal habló también sobre su gol, que a la postre representó el 2-3 que parecía definitivo hasta que en la última jugada marcó Ferrán Torres a pase de Raphinha. El zurdo tiene claro que siempre quiere aparecer en los momentos trascendentales del equipo.

“Tenía claro que si marcaba iba a ser en partidos importantes. El equipo me ha necesitado hoy, he marcado el 2-3 y ha sido un gol importante. Desde que el balón estaba en el otro lado ya estaba viendo que Gallagher se estaba alejando de mí, he chutado y por suerte ha entrado”, añadió.

Por último, habló sobre el sufrimiento que tuvo el FC Barcelona durante todo el compromiso, aunado tanto por la desventaja inicial de 2-0 como por la fuerte defensa de cinco jugadores que impuso el DT de los Colchoneros, Diego “Cholo” Simeone.

“Al final, de la rabia e importancia que no estábamos cómodos, hemos sacado nuestra mejor cara. El gol de Lewandowski ha sido muy importante, el de Ferran también, que ha sido el empate, y el gol mío y el cuarto de Ferri han salido solos”, cerró.

