Hermano de Luca Onestini denuncia conductas violentas y xenófobas en LCDLF All Stars

El posicionamiento del pasado domingo ‘La Casa de los Famosos All Stars’ estuvo lleno de muchos momentos tensos entre los habitantes nominados y el resto de los habitantes. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante el posicionamiento de Rey Grupero, Caramelo y Uriel Del Toro con Luca Onestini, quien estaba nominado la semana pasada y se salvó de la eliminación.

Durante el posicionamiento, los integrantes del cuarto tierra hicieron fuertes comentarios hacia Luca Onestini. Tras la gala del domingo, Gianmarco Onestini reclamó que su hermano recibió amenazas.

“Anoche mi hermano recibió amenazas por parte de Uriel, Caramelo y Grupero como ‘te rompo la cabeza’, ‘te parto la madre’, además de insultos como ‘media pasta’”, comenzó diciendo Gianmarco Onestini en sus historias de Instagram.

Además aseguró que estos comentarios son actos de violencia y xenofobia, por lo que pidió medidas disciplinarias. “Estas expresiones son actos de violencia inaceptables. Se esperan medidas disciplinarias contra los responsables por su conducta violenta y xenófoba”.

“¿Cuántas más tenemos que aguantar estas amenazas y esta violencia por parte de estos individuos?. Es vergonzoso”, se quejó el influencer italiano.

Tras lo ocurrido en el posicionamiento del domingo, La Jefa advirtió a los habitantes de la casa que deben mantener el respeto entre ellos indistintamente de la estrategia que decidan usar para avanzar dentro de la competencia.

“Habitantes, en las últimas horas y particularmente en el posicionamiento de ayer –incluso en esta conexión– he visto y he escuchado cosas que están muy lejos del espíritu que pretendo que reine en mi casa. Se puede jugar rudo, se pueden tener estrategias audaces, se puede discutir, pero lo que no se puede cruzar es la línea del respeto con la que se deben dirigir entre ustedes. Si alguien pide respeto y se le sigue nombrando de cualquier modo no es aceptable, si uno o más se burlan o ridiculizan a otro sin su consentimiento tampoco es aceptable y saben de memoria que la agresión física es motivo de expulsión. Si desean jugar fuerte pueden hacerlo pero sin cruzar los límites marcados. Los invito a la reflexión y espero que tomen esta advertencia del modo más adulto y profesional posible”, advirtió La Jefa.

Sigue leyendo:

Revelan cuánto ganaría Lupillo Rivera por participar en La Casa de los Famosos All-Stars

Lupillo Rivera y Niurka Marcos protagonizan fuerte posicionamiento en ‘LCDLF All Stars’

Lupillo Rivera rompe en llanto por eliminación de Erubey de Anda de La Casa de los Famosos All-Stars