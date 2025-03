Miley Cyrus irá a juicio por presunto plagio de ‘Flowers’

La cantante Miley Cyrus se encuentra en medio de un conflicto legal por presunto plagio de la canción ‘”When I Was Your Man”, de Bruno Mars, para su exitosa canción ‘Flowers’. Hace seis meses, Miley Cyrus fue demandada por Tempo Music Investments, empresa que asegura poseer parte de los derechos de autor de “When I Was Your Man” de Bruno Mars.

El equipo legal de la cantante introdujo una solicitud para que un tribunal federal de California desestimara la demanda, pero fue negada por el juez.

De acuerdo con la revista Variety, el juez Dean Pregerson rechazó la solicitud de Cyrus y determinó que el caso avanzará a juicio. En la demanda presentada en contra de la artista ni Bruno Mars ni el coautor de la canción, Philip Lawrence, fueron incluidos como demandantes.

El equipo legal de Cyrus argumenta que Tempo Music Investments no tenía derecho a demandar ya que adquirieron los derechos de la canción sin el consentimiento de los demás compositores. Sin embargo, el juez aclaró que Tempo tiene un “derecho exclusivos de autor” y reemplaza a Lawrence como co-propietario de la canción.

“Al transferir todo ese interés, Tempo ahora ocupa el lugar de Lawrence y es co-propietario de los derechos exclusivos de los derechos de autor”, señala la resolución.

“Flowers” es una de las canciones más exitosas de la carrera de Miley Cyrus y fue lanzada como parte de su álbum de 2023 “Endless Summer Vacation”. La canción acumula más de mil millones de reproducciones en Spotify y ganó el premio Grammy a la Canción del Año en 2024, siendo el primer gramófono de Miley Cyrus en su carrera musical.

En la demanda en contra de Miley Cyrus y Sony Music, Tempo asegura que Flowers copia “numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos” de “When I Was Your Man” de Bruno Mars.

Esto ocurre pocos días después de que la exestrella de Disney anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Something Beautiful, un álbum visual cuyo lanzamiento está previsto para 2025. Se trata de un álbum experimental que explora los distintos sentimientos humanos desde la belleza.

“Las canciones, ya sean sobre destrucción, desamor o muerte, están presentadas de una manera hermosa, porque los momentos más desagradables de nuestra vida tienen un punto de belleza. Son la sombra, son el carbón, son el sombreado. No se puede tener una pintura sin luces y contraste”, dijo Miley Cyrus a Harper’s Bazaar

