Ángela Aguilar presume pintura que le hizo Christian Nodal

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal están disfrutando al máximo de su matrimonio a pesar de las críticas. En una reciente entrevista, Nodal reveló detalles pocos conocidos de su relación. En la conversación con Paty Chapoy Nodal confesó que le gusta pintar cuadros.

Ángela Aguilar presumió uno de los cuadros que Nodal pintó y que estuvo inspirado en ella. En la imagen se observa a una joven sentada de espalda luciendo un vestido corto y de cabello corto, muy al estilo de Ángela Aguilar. La joven de la pintura está sentada sobre un cactus mientras mira la luna.

Según dijo Nodal en la entrevista, ambos tienen formas particulares de demostrarse amor mutuamente. La menor de la Dinastía Aguilar demuestra su afecto con la comida mientras que Nodal lo hace pintando cuadros a su esposa.

“Ella tiene una gran cultura para la comida, es de Zacatecas, no sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina. Esa también es su manera de consentirme. Yo le hago cuadros, le pinto cuadros. Lo descubrí hace poquito”, dijo el cantante en Ventaneando.

Nodal explicó cómo surgió este hobbie en su vida, algo que lo ayuda mucho para relajarse. “En el tiempo libre a mí me gusta leer, hacer carne asada. Quería practicar algo que fuera relajante, entonces descubrí que me encanta pintar. Empiezo como abstracto y después toma forma, me relaja un montón”.

Christian Nodal dijo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que está viviendo un gran momento en su matrimonio con Ángela Aguilar. “Yo creo que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y el amor es lo más bello que existe. Yo me siento muy afortunado en ese sentido”, aseguró.

En ese sentido, Nodal aseguró que por el momento no tiene planes de tener hijos con Ángela Aguilar. “Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento”, respondió el cantante. Sin embargo, el cantante no mencionó a su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu. Según dijo Infante, el representante de Nodal le prohibió que le preguntara por su hija.

