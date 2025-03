Cubano gana más de $6 mil en casino de Florida; esperó más de un año para cobrar por falta de residencia legal

Eduardo Cardoso, un cubano residente en el sur de Florida, vivió una experiencia tan afortunada como frustrante.

En agosto de 2023, ganó más de $6,000 dólares jugando a las tragamonedas en el Seminole Classic Casino, pero no pudo cobrar el premio de inmediato por no contar en ese momento con residencia legal en Estados Unidos.

Una normativa federal que impide realizar pagos a ciudadanos cubanos sin estatus legal, impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Esta disposición, parte de las sanciones económicas vigentes contra Cuba, afecta incluso a premios de casino.

Ganar no siempre es suficiente

Cardoso logró la hazaña de acertar 3 jackpots en una sola jornada. Pero su felicidad se vio empañada al acudir a reclamar su dinero. “Tenía un pasaporte cubano y dicen que un pasaporte cubano no es válido aquí”, declaró a la cadena NBC6 South Florida, que dio seguimiento al caso.

Según la regulación de la OFAC, los ciudadanos cubanos deben demostrar residencia legal fuera de la isla, ya sea mediante una tarjeta de residencia permanente en EE.UU., un pasaporte estadounidense o la ciudadanía de un tercer país. En ausencia de esos documentos, cualquier pago queda bloqueado, incluyendo salarios, premios o transferencias.

“Si no tienes documentos, no juegues”

Tras una larga espera de un año y medio, Cardoso logró finalmente obtener su residencia legal permanente en EE.UU. y pudo regresar al casino con los papeles en regla. Fue entonces cuando, tal como había prometido el establecimiento, recibió los $6,400 correspondientes a sus ganancias.

“Pude reclamar mis ganancias”, confirmó esta semana en una segunda entrevista con NBC6. Emocionado, compartió sus planes para el dinero: “Con ese dinero voy a ver a mi mamá y a mis hijos; hace 16 años que no los veo. Me dan ganas de llorar”.

También aprovechó para enviar un mensaje claro a otras personas migrantes en situación similar:

“Si no tienes documentos, no juegues, porque no te van a pagar”.

Los casinos pagan… si la ley lo permite

Consultado por la prensa, el gerente general del Seminole Classic Casino, Edward Aguilar, confirmó el pago a Cardoso y explicó que los casinos no retienen premios por voluntad propia, sino por el cumplimiento estricto de las regulaciones federales.

“Estamos muy contentos de confirmar que le pagamos al Sr. Cardoso sus ganancias, que totalizaron más de $6,000, después de que nos proporcionó los documentos de identificación requeridos”, expresó en un comunicado oficial.

Además, representantes del casino aclararon que los Seminole Casinos pagan todos los premios a los jugadores, a menos que las normas del Departamento del Tesoro lo impidan explícitamente.

Lo ocurrido con Cardoso no es un hecho aislado. En 2019, un cubano residente en la isla, Gabriel Díaz Gato, ganó $3,850 en una tragamonedas del casino del Seminole Hard Rock Hotel, también en Florida. Al no poder acreditar residencia fuera de Cuba, le fue imposible cobrar el premio.

Este tipo de situaciones suelen generar confusión entre migrantes recién llegados o en proceso de regularización. A menudo, los jugadores no saben que las leyes federales pueden tener un impacto directo sobre la actividad de ocio, como los juegos de azar.

¿Qué dice exactamente la OFAC?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, ) administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales de EE.UU. contra países, organizaciones y personas. En el caso de Cuba, la OFAC prohíbe la entrega de fondos a ciudadanos cubanos que residan en la isla o no puedan demostrar residencia en un tercer país legalmente.

La normativa incluye premios de lotería, pagos laborales, remesas y transferencias comerciales. En la práctica, eso significa que incluso si un ciudadano cubano gana un jackpot legítimamente, el pago puede quedar congelado hasta que se verifique el estatus migratorio.

Si bien no hay una ley que prohíba a los migrantes indocumentados ingresar a un casino y jugar, existen restricciones claras a la hora de cobrar premios, especialmente si estos superan ciertos montos que obligan al establecimiento a notificar al IRS (Servicio de Impuestos Internos, por sus siglas en inglés) y a otras agencias federales.

Para los cubanos, la situación es aún más compleja por el embargo económico que pesa sobre el país. Por ello, se recomienda que antes de apostar grandes sumas o participar en juegos con premio, las personas consulten su estatus migratorio y conozcan bien sus derechos.

