Gaby Spanic envió un alarmante mensaje

La venezolana Gaby Spanic, a través de su perfil de la red social de la camarita, demostró que sigue siendo clara con las situaciones que se le presentan en su vida. Esta vez, aprovechó para manifestar una compleja circunstancia que la pone muy nerviosa.

“Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá, desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante, otro en mi lugar no aguantaría, otra en mi lugar, hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron y no las hice porque creo en el de arriba. Yo todo se lo dejo a Dios”, comenzó diciendo.

La actriz de origen venezolano destacó que hay muchas personas que simplemente nacen queriendo hacer daño a otros sin importar las consecuencias: “Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman, y esta persona tenía una personalidad, insoportable, es una persona inestable emocionalmente, una persona carente. Tiene la maldad sembrada en su corazón”.

“Aquí estoy dando la cara, al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos, digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho, (personas) contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie, ha sido muy duro, si Dios no me hubiese dado un hijo tan maravilloso”, agregó.

“Me sacaron de un programa de cocina, me acusaron de supuestamente golpear a Laura, cosas nefastas en ese concurso, fue horrible, será porque no fui a un cuartico de ensayos de comida donde se metían droga y tomaban, eso les gustaba más, no iba para allá, vi tantas cosas feas. Después les contaré mi vida que es bien extensa donde dijeron tantas cosas horrendas de mí”, dijo.

La reconocida actriz de la telenovela La Usurpadora contó una situación que se le presentó con la policía y una situación irregular con cuando ingresaron a su hogar mientras ella no estaba. Además, detalló que su posible salida de un reality show culinario pudo haber sido por no haber compartido comportamientos inapropiados con otros participantes.

“Tengo fotos de la droga que se metían en ese cuartico, pero yo soy la que está mal, imagínense. Sé muchas historias, estoy cansada de los atropellos, de las difamaciones. Basta, se acabó, basta de que se aprovechen. Esta soy yo, no tengo máscaras ni disfraces. Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo, dándole a mi hijo calidad de vida”, expresó.

