Gaby Spanic estalla en contra de periodista tras hacerle una pregunta

Gaby Spanic reaccionó con enojo ante una pregunta de un reportero del programa ‘Venga la Alegría’. El periodista cuestionó si la actriz tendría el primer crédito en la puesta en escena o si lo exigía como condición para participar en el proyecto. La consulta, que la venezolana consideró “suspicaz” y dirigida a dañar su imagen, desencadenó una respuesta contundente.

“Antes que nada, me parece tu pregunta muy suspicaz, muy maldosa. Aquí todas tenemos experiencia, yo empecé desde niña. Pareciera que te enviaron a fregar a la Spanic. No te preocupes, corazón, hagan lo que hagan, a mí no me van a fregar. A mí quien me mantiene vigente es el público y empecé en esto desde que tenía 13 años, lo que pasa es que periodistas como tú no investigan, no se informan”, le respondió en una rueda de prensa.

Spanic aclaró que nunca ha solicitado el primer crédito en sus proyectos, ya que siempre se lo han otorgado por su trayectoria y dedicación. Sin embargo, enfatizó que en esta obra, todas comparten el protagonismo de manera equitativa: “Yo no pido el primer crédito, a mí me lo brindan, yo no lo pido. Aquí todas somos protagonistas, todas son estrellas, y no vengas aquí a echar broca”.

Tras responder la pregunta, Spanic expresó su molestia hacia los medios de comunicación, a quienes acusó de intentar presentarla como una persona conflictiva: “No vengas a echar bronca, no soy esa mujer que han pintado los medios de comunicación. Ni soy conflictiva, ni soy irresponsable. Soy una mujer talentosa, linda y generosa con mis compañeras y mis compañeros conmigo”.

La actriz de origen venezolano aseguró que está cansada de que se distorsione su imagen y pidió respeto hacia su trayectoria profesional, al tiempo que consideró que la pregunta que le hizo el reportero fue una completa “agresión” hacia su persona.

“Para qué hacer preguntas fuera de lugar, infórmate como periodista si es que eres periodista, porque si vas a hacer una pregunta frente a tantos colegas, que no metan la pata tan feo, no es por nada, pero a la primera que llamaron para esta obra fue a mí y perdónenme”, agregó.

