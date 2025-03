La vida amorosa de Paty Navidad: revela que tiene pareja

Patricia Navidad es una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y, durante un episodio del reality show más destacado del momento, aprovechó para sincerarse con la audiencia, que sigue su carrera, pese a que es una persona muy reservada en cuanto a lo personal.

La cantante, de manera constante, deja claro que no le gusta hablar de aspectos privados que envuelven su vida; sin embargo, esta vez se sinceró al mencionar que tiene una relación sentimental. Paty también dijo que es una persona que la llena de felicidad y se siente muy a gusto con quien tiene la dicha de compartir hasta el momento.

“No hablo mucho de mi vida privada, nada más te cuento que es un ser hermoso, maravilloso, que compagina perfectamente con lo que yo soy y que llegó a mi vida a agregar luz, amor y muchísimas cosas que me hacen ser también hoy este ser que soy”, dijo en Telemundo.

“Volvería a hacer exactamente todo lo que he hecho hasta el día de hoy porque, gracias a ello. Es que me he convertido en este ser humano que cada vez me gusta más de mí”, dijo sobre su vida.

La habitante de La Casa de los Famosos mencionó que siempre ha sido constante en todo lo que se propone: “Soy una mujer que no se rinde, que no le tengo miedo a la oscuridad de mi ser, ni a los obstáculos de la vida, que ya he trabajado en esos miedos porque antes me detenían mucho, me paralizaban y no me dejaban avanzar y me quedaba ahí en un solo lugar sin saber qué hacer”.

La mexicana de 51 años aclaró que era momento de disculparse por sí misma y por las cosas que se hizo en el pasado: “La sometí durante mucho tiempo a mucho sufrimiento. No conocía lo que era el amor propio, ni siquiera la amaba, ni la respetaba, ni la apapachaba, ni la comprendía, ni la entendía y solo le exigía duramente todo y la culpaba de todo y la culpa es algo que también debemos quitarnos. Nadie es culpable de nada, todos somos responsables de todo”.

Sigue leyendo:

· Paty Navidad tiene discusión con Diego Soldano en La Casa de los Famosos All-Stars

· Laura y Paty Navidad son cambiadas de cuarto en La Casa de los Famosos All-Stars

· Paty Navidad aclara las especulaciones sobre sus problemas de salud