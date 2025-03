Paty Navidad tiene discusión con Diego Soldano en La Casa de los Famosos All-Stars

Paty Navidad tuvo una discusión con Diego Soldano luego de los posicionamientos en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars.

Luego de que se viviera el cara a cara entre los artistas, el actor argentino le reclamó a su compañera por haber aplaudido a Alfredo Adame cuando le dijo a Diego las razones por las que lo quería fuera del programa de telerrealidad.

Esa situación le molestó al habitante, quien le dijo a Paty Navidad que no le parecía que hubiera celebrado de esa manera, pues considera que otros no deben intervenir cuando ocurren los posicionamientos.

Sin embargo, la famosa dijo: “Tú también haces cosas así. Me criticaste porque aplaudí a Alfredo, quien desde mi punto de vista se portó bien”.

Luego comentó: “Tú no puedes tener el control sobre todos, nada más sobre ti. Entonces en vez de querer corregir a los demás, corrígete a ti”.

La mexicana siguió con su discurso y afirmó: “Si yo aplaudo o no aplaudo, tú no vas a controlarme a mí, la única que puedo hacerlo soy yo y si hago mal, me llamará la atención la producción, pero no tú”.

El público ha reaccionado a este encontronazo, algunos para apoyar a Patricia Navidad y otros a Diego Soldano. “Paty siempre fiel a lo que ella dice. Lo que a uno le molesta que hace otra persona, en definitiva, es problema nuestro, no de la otra persona. Diego me cae bien pero no tiene la razón en su planteamiento”, “Finalmente Paty anda dando palo, primero dejando sin argumentos al cabeza de rodilla y ahora a este señor gris”.

Otros comentaron: “Tiene razón Paty, él hace lo mismo”, “Diego criticando que se interrumpen y el no deja ni hablar”.

La noche de este domingo, en La Casa de los Famosos All-Stars, se vivió un duro posicionamiento, en el que los habitantes no dudaron en decirse sus verdades a la cara y si hubo alguien que destacó fue la artista mexicana, quien no se le quedó callada a Lupillo Rivera.

