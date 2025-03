Las palabras de Toni Costa sobre su sexualidad y la crítica

El presentador de televisión Rodner Figueroa, tras diversas salidas o despidos de algunos canales de televisión, decidió tener su propio pódcast, un espacio de entretenimiento donde ofrece exclusivas tras las diversas entrevistas con figuras del mundo del entretenimiento. En esta ocasión, el bailarín profesional Toni Costa tuvo la oportunidad de hablar de diversos aspectos de su vida.

El coreógrafo mencionó que una de las cosas que más se habla sobre su vida sin tener pruebas es sobre su sexualidad, y es que en las redes sociales siempre le dicen que es homosexual, a pesar de las novias que ha mostrado luego de Adamari López: “El niño que baila siempre lo tildan de mariquita, el rosa, el delicado. Hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa que yo soy gay. Yo no sé cuántas novias tendré que tener más para demostrar, que tengo hasta una hija”.

Para nadie es un secreto que el amor entre Toni y Adamari comenzó cuando fueron concursantes hace varios años en ¡Mira quién baila!, y reveló la manera en que inició esta historia de amor, aunque terminó hace un tiempo: “Fue ella quien me dio el beso a mí”. El presentador de televisión aprovechó para preguntarle si en ese momento sintió algo cuando la puertorriqueña le dio esa muestra de amor y su respuesta fue: “Todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra”.

Sin embargo, expresó que “no existía esa mariposita, flechazo, pero eso die pie porque ya se había roto una barrera, aunque sea forzada. Hubo un interés, un mensajito”. El padre de la hija de López contó que la comunicación con la actriz era un poco compleja: “Yo le escribía por Facebook porque ella no me daba el teléfono”.

La entrevista no finalizó antes de que él aclarara un aspecto sobre su sexualidad a sus 41 años: “Uno no puede controlar lo que la gente piensa de uno. Lo normal es que piensen eso, pero no es la realidad”.

El instructor de zumba actualmente tiene una relación sentimental con Mimi Ortiz, quien es originaria de Costa Rica. Sin embargo, antes de estar con ella tuvo una mediática unión amorosa con Evelyn Beltrán, pero después de dos años decidieron terminar.

