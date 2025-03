Yadhira Carrillo responde a las especulaciones de su matrimonio

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Yadhira Carrillo desde hace varios días han ocupado los principales titulares de la prensa desde hace varios días, y se ha mencionado que ella podría estar divorciándose de su esposo Juan Collado, o que aparentemente él le habría sido infiel, así como otros rumores que no tienen sentido alguno en la vida de la actriz.

La también presentadora de televisión de 51 años siempre ha sido muy reservada en lo que respecta a temas privados, ya que no le gusta revelar detalles que no tengan nada que ver con su carrera profesional. Durante una entrevista a ‘De Primera Mano’, Carrillo se vio en la obligación de aclarar un aspecto en lo que respecta al amor: “No, no, no. Nada de eso (ni separación, ni infidelidad), de eso sí te puedo decir que no. Fuera de eso, no hablo de mi vida”.

En el programa de entretenimiento intentaron conocer los pormenores por los que se habría registrado esta gran especulación, como lo habría sido un divorcio, pero ella en todo momento se negó, ya que no está dispuesta a exponerse simplemente por ser una figura pública.

“No hablo de mi vida privada. Sea así o no sea así, nunca voy a conversar en medios nada que tenga que ver con mi vida privada, como cualquier ser humano normal. Agradezco mucho el interés, solo que es importante que las personas podamos guardar siempre respeto hacia la vida privada”, fue la respuesta que ofreció.

Yadhira expresó que, aunque en ocasiones los rumores sean ciertos, ella de igual manera no estará de acuerdo en revelar los aspectos de su vida personal, pero sí logró mencionar la forma en la que se encuentra hasta el momento de esa entrevista: “Estoy perfecta. Aquí en un restaurante con amigas, amigos, comiendo felices”.

La presentadora de televisión ha dejado a un lado los rumores de una presunta separación del abogado, con quien lleva más de una década: “Claro que no. Llevan 16 años inventando de todo jajaja. Te diría que ya habíamos sacado un comunicado, cómo crees”.

