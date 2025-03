Actriz boricua Marian Pabón se reencuentra con la diáspora en teatro LATEA de NY “Más fuerte que nunca”

Nueva York – Marián Pabón siempre ha abrazado sus propias historias para hacer brotar no solo sus emociones también las del público.

Sin titubear, la veterana actriz puertorriqueña se describe como una contadora de historias o “storyteller”.

Este estilo que la caracteriza le ha permitido, a lo largo de los años, mantener una conexión más genuina y abierta con los espectadores, particularmente, en las presentaciones de “stand-up comedy” que ha encabezado.

Sin embargo, en su más reciente apuesta, titulada “¡Más fuerte que nunca!”, la teatrera eleva la labor de contar historias a un nivel superior y sin precedentes en su carrera, al tiempo que logra reírse de la tristeza como apuesta al proceso de sanación.

No se espera menos de una actriz de la altura de Pabón, quien se ha desplazado entre musicales, obras dramáticas, telenovelas y programas de comedia. La artista, con más de cuatro décadas en las tablas, comparte a través de su más reciente monólogo cómico su batalla contra el cáncer de mama que la llevó a someterse a seis sesiones de quimioterapias y a 11 de inmunoterapia.

Pabón se expone a su público con la confianza de que su historia servirá de aliciente para quienes han perdido la esperanza de superar la enfermedad, así como para espectadores en general.

En el recorrido teatral para contar su batalla contra el cáncer, Pabón aborda desde la noticia inicial del diagnóstico, la mastectomía, los implantes, las sesiones de quimioterapia, y los efectos secundarios, que van desde osteoporosis, la caída de las uñas y dolores en el cuerpo.

El relato lo hace con respeto, pero con el humor suficiente, apostando a que este último elemento puede ser una herramienta poderosa para enfrentar el reto físico y emocional.

“Yo siempre dije que, cuando yo me curara, yo iba a hacer un stand-up. Todos mis stand-up son de experiencias mías de vida. Yo soy una storyteller…mi estilo es contar una historia…Cuando yo terminé mi proceso, yo dije, ‘tengo que hacer algo que me sirva a mí como una catarsis’; para mí es un desahogo también. Yo hablo con el público como si fuera mi psicólogo, y cada vez que yo hago mi stand-up, me estoy desahogando de todo lo que yo pasé, que en el momento que me pasó, me hizo llorar. Todo tiene algo jocoso en la vida, y siempre la tragedia tiene algo que es gracioso. Yo destaco cosas trágicas que me pasaron de una manera graciosa”, declaró a El Diario Pabón, quien actualmente se encuentra en revisión, pero libre de cáncer.

La actriz boricua Marian Pabón llega este domingo al teatro LATEA de Nueva York con “Más fuerte que nunca”. Foto: cortesía – Ágora Cultural Architects

En entrevista exclusiva con este rotativo en medio de las presentaciones del stand-up comedy en varios estados, incluyendo Nueva York, Pabón reveló que al principio no sabía ni por donde empezar a escribir hasta que comenzó a reflexionar sobre su proceso, anécdota por anécdota.

“Empecé a pensar en todas las anécdotas que, si las cuentas y no estás pasando por el proceso, son graciosas; y dije, ‘pero, espérate, esto es lo que tengo que hacer, porque sé que, si cuento esto, el que está pasando por el mismo proceso o un proceso similar va a ver que me estoy riendo de esto, y lo va a ver de otra manera”, se sinceró.

“Cuando estaba en medio del proceso y mi productor Julio Ramos me preguntaba si lo estaba escribiendo, yo le decía, ‘yo no puedo sentarme a escribir nada, porque lo que estoy pasando no tiene nada de humor’. Yo tenía que salir de ese proceso para ver de qué manera me desahogaba y hacía reír a la gente para que se sintiera mejor, y que fuera un alivio para ellos”, añadió sobre el escrito redactado el año pasado en, aproximadamente, un mes.

La actriz puertorriqueña Marian Pabón en uno de sus shows de “Más fuerte que nunca”. Foto: cortesía – Elizabeth Rodríguez / Ágora Cultural Architects

Según la actriz, hablar desde su experiencia y en primera persona facilitó el trabajo creativo y sirvió como el andamio para reírse de lo que al mismo tiempo produce dolor.

“Lo que pasa es que estoy hablando de mi proceso. Esa es la diferencia. Todos los procesos de cáncer son distintos. En este caso, como parte de mi proceso, yo le estoy sacando punta a cosas que, sí me hicieron sufrir, porque a mí me ayuda (hablarlos). Entonces, las personas que han ido a verlo, que están en el proceso, al final vienen a saludarme, a abrazarme, y a decirme, ‘mira, yo te agradezco, porque ahora yo estoy viendo esto de otra manera’”, contó sobre su intercambio con el público.

En el intercambio, Pabón ha logrado crear una especie de hermandad, no solo con otros pacientes que acuden a las presentaciones, también con familiares de estos.

La entrevistada narró que, en su show en CROMA Space en Boston, Massachussets, esta semana como parte de “BoriCorridor Tour”, tuvo un intercambio muy emocional con una superviviente de la enfermedad.

“Ayer (jueves) fue una persona que le dio cáncer hace 10 años. Me fue a abrazar y empezó a llorar…Yo la abracé y le dije, ‘estamos vivos’. Cuando conoces a alguien que tiene cáncer o que le ha dado, es una conexión bien extraña; gente que no conoces. Se forma un vínculo, como si fuera una familia grande”, describió la también actriz de El Remix que produce Sunshine Logroño por Wapa TV.

En otra instancia, se topó con una paciente de cáncer que se suponía que empezara su tratamiento este viernes.

“Me dijo que iba con otra visión ahora. ‘Ahora no voy con esta depresión y con esta tristeza; voy con otra visión (me dijo)’”, relató.

Pabón dijo que, en la mayoría de los casos, quienes se le acercan son mujeres que están en proceso de tratamiento contra el cáncer o acaban de salir del mismo.

“Les estoy dando una esperanza de que sí se pueden curar si siguen las instrucciones de sus médicos, tienen mucha fe en Dios y empeño de salir adelante. Algunas personas dicen que ‘hay luz al final del túnel’”, resaltó sobre el valor del stand-up.

En el “stand-up comedy” “Más fuerte que nunca”, la actriz boricua Marian Pabón cuenta su batalla contra el cáncer de mama. Foto: cortesía – Elizabeth Rodríguez / Ágora Cultural Architects

“Nadie sabe lo que es pasar por cáncer, nada más que el que lo tiene. Y desde el día que te dicen, ‘tienes cáncer’, estás cargando con algo que te cambió la vida por completo”, continuó.

Para Pabón, priorizar la actitud positiva como un estilo de vida la ha ayudado a avanzar en su lucha contra el cáncer. Es cuestión, dijo, de cambiar el “canal” negativo; “es como si tuviera un televisor en mi cabeza y empiezo a pensar en cosas positivas”.

“El ser positivo y uno pensar, ‘me voy a curar’, ‘voy a estar bien’. En mi mente, yo nunca pensé que me iba a morir de esto. Todavía a veces me pasa, que es normal; me meto en el baño y lloro un poquito…y yo hablo con mi cuerpo, con las células, y le digo que estoy completamente saludable, y todos los días lo digo, porque yo pienso que las células del cuerpo oyen a uno”, abundó sobre la batalla.

“Más fuerte que nunca” en el teatro LATEA de NYC

Mañana, domingo, Pabón llevará el stand-up, al Bajo Manhattan, al teatro LATEA, referente latino en Nueva York por más de 30 años, luego de aproximadamente 10 que no se presentaba en NY.

Hace una década atrás, promovía en la Gran Manzana el stand-up “Soy menopáusica… ¡Y qué!”.

Esta vez, viene auspiciada con el BoriCorridor, un proyecto de Ágora Cultural Architects con la colaboración de The Mellon Foundation, que busca conectar y exponer el trabajo de artistas boricuas en la diáspora. Durante los pasados días, la actriz se presentó también en Connecticut.

“El público en Puerto Rico ha sido maravilloso conmigo. Pero, el público de la diáspora tiene una cosa todavía más linda porque extrañan a su gente. Cuando uno trabaja para la diáspora, tú sientes ese amor de ese boricua que no está en su patria, pero le gusta ver a sus actores, comediantes, músicos de su país. Sientes todavía un amor mayor que lo que uno siente a veces en Puerto Rico, porque es el deseo de ver a su gente; la añoranza de no estar allá, pero tener un poquito de su patria en donde ellos están viviendo”, describió.

Pabón no está ajena a las particularidades y características de la diáspora boricua en NY. Previamente, interpretó por varios años el papel de “Brenda Q”, una nuyorican, en el programa El Condominio; y, en el 1981, a Anita, en la versión criolla del clásico musical “West Side Story”, ambientado en la década de los 50 en Manhattan.

“Para mí hacer ese personaje fue una maravilla. Primero, musicalmente. Yo estudié teatro musical, que es lo que más me gustaba hacer”, resalto Pabón quien se graduó de American Academy of Dramatic Art.

Pabón atribuyó a la versatilidad su permanencia en la industria artística.

“Mientras más versátil seas dentro de tu carrera, más vas a poder trabajar. Yo tengo la suerte de que mi entrenamiento fue en baile, canto y actuación. Entonces, cuando no hago televisión o teatro, y reaparece teatro musical, pues hago teatro musical”, expuso.

Añadió que es importante que las actrices y actores se mantengan siempre a tono con los tiempos y sepan promover su trabajo en rede sociales.

“Tienes que seguir aprendiendo lo nuevo. Ahora mismo, cuando yo trabajo con Sunshine en ‘El Remix’ son chamacos jóvenes y ellos tienen algo que ya a mí se me había ido, porque son tantos años trabajando. Ellos tienen el deseo de echar hacia adelante, y entonces, a uno se le pega eso. Y vas aprendiendo distintas cosas, ahora mismo con las redes sociales, algo que yo he tenido que obligarme a aprender; a postear en las redes sociales”, confesó.

Lo próximo para Marian Pabón

Tras su presentación en NYC, Pabón llevará “Más fuerte que nunca” a Kissimmee y Tampa, Florida.

En mayo, viajará a Ohio con “Soy menopáusica… ¡Y qué!”.

Tamse encuentra en gestiones para “cruzar el charco” y promover la obra teatral “Eter” de su autoría sobre la violencia de género.

Diagnóstico de cáncer de Pabón

En septiembre de 2023, Pabón, de 67 años, anunció a través de sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer de mamá y de dos quistecitos en el seno izquierdo.

Fue gracias a una detección temprana que la actriz hoy se encuentra estable y libre de cáncer.

“Es bien importante la detección temprana. Esto fue un auto chequeo que me hice bañándome…e, inmediatamente, yo sentí una bolita que no estaba. Salí de la ducha, agarré el teléfono y llamé a mi ginecóloga”, recordó.

“Si yo no llego a llamar a la ginecóloga en ese momento, ‘ah, déjame ver si esto se me va; qué bobería es esta’, quizás no estaría aquí para contarlo o estaría en una peor condición”, añadió Pabón, quien recomendó hacerse una mamografía al menos una vez al año.

Próximos espectáculos de “BoriCorridor Tour” en Nueva York

• Abril 27: Haciendo Punto en otro Son, La ruta de los 50

• May 31: Bohemia, satire, and musical wit by Los Rivera Destino.

Para más detalles y adquirir boletos, puede visitar esta página web: https://boletos.boritix.com/tickets/en/listaEventos

Sigue leyendo:

Las Jevas de Teatro Breve llegan a NYC como parte de “BoriCorridor Tour” para conectar con la diáspora puertorriqueña