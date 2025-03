Cazzu es acusada de estar con un hombre casado

Cazzu, el pasado 19 de marzo, estrenó una canción que ha causado gran revuelo en las redes sociales. Se trata de “Con otra”, ya que la letra habla de una infidelidad y, en medio de tantas especulaciones, se ha mencionado que podría ser una indirecta hacia Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar.

Sin embargo, la historia da un giro porque el presentador Javier Ceriani ofreció una entrevista exclusiva en la que una mujer declaró que su matrimonio había sido dañado por la cantante de origen argentino, ya que en el año 2014 la intérprete decidió meterse con este hombre mientras su esposa estaba embarazada.

“He llorado mucho, lloraba, sufría, me sentía mal e insegura porque me veía con semejante panza, enorme, y yo le veía a ella (Cazzu) y además, ella sabía que yo estaba esperando una bebé de él y le he dicho y no le ha importado”, declaró Nadir Jalil.

Jalil detalló que sí fue de su agrado la nueva canción, aunque no pudo evitar recordar lo que ella le hizo vivir hace varios años: “Ayer me despierto y escucho el nuevo tema de ella y me gustaba mucho ella y me recordaba lo que había vivido en el 2014 cuando ella andaba con mi marido. Yo estaba embarazada de mi segunda hija y me entero de que andaba con Juli (Cazzu)”.

Nadir mencionó que para ella era imposible no enterarse porque conocían a las mismas personas. Además, terminó muy mal porque necesitó ayuda de especialistas tras la depresión: “Ella (Cazzu) ha vivido mucho tiempo acá en Tucumán y teníamos amigos en común. La verdad es que yo he hablado con ella. Ella (Cazzu) sabe que yo no estoy mintiendo. He sufrido un montón porque he terminado internada porque no quería comer porque él me engañaba con ella”.

En el programa de Javier, la mujer mencionó que la ex de Christian Nodal siempre tuvo presente que ese hombre es casado, pero para ella no fue de mayor importancia y prefirió seguir con su aventura: “Yo estaba embarazada. Yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella, donde ella me reconoce que ha estado toda la noche en el Cerro San Javier con él, los dos solos (Cazzu y su esposo). El Cerro San Javier se usa para ir en pareja”.

