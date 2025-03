Erubey de Anda dice que estar en La Casa de los Famosos All-Stars le afectó mentalmente 

Erubey de Anda, cantante mexicana, habló de su experiencia en La Casa de los Famosos All-Stars, una oportunidad que asegura le afectó mentalmente por varias razones.

En sus redes sociales, la exhabitante del reality show de la cadena Telemundo habló de cómo se sintió luego de ser eliminada esta semana del programa: “Mi gente bonita, no había aparecido por acá porque salí y fue como un shock mental. Estos días no tenía mente para nada, ahorita ya estoy un poquito mejor y me di cuenta que no estoy mentalmente. Desde adentro de la casa yo la verdad no me sentía bien, estaba siempre como pensativa porque es como un modo de supervivencia”.

Pues Erubey perdió la memoria 😳😂#LCDLFAllStars ni Cerdillo se atrevió a tanto pic.twitter.com/fngXQeNwCA — Khaleesi (@Khalees2020) March 21, 2025

En la declaración, la joven también dijo: “Lo que decía no tenía sentido, entonces yo siempre he sido una persona muy fuerte, pero me di cuenta que está bien pedir ayuda. Ahorita estoy con psicólogos, también me está apoyando muchísimo Telemundo porque no me acordaba de nada ni de mis canciones”.

Erubey explicó que luego de varios días se ha sentido más tranquila y agradece el apoyo que le han dado muchos espectadores de la competencia.

Además, le envió un mensaje a sus detractores para que la comprendan: “Para esas personitas que no me quieren, no sean tan duros conmigo, de verdad no saben lo que estoy pasando, no es fácil, pero yo sé que volveré a ser la misma Erubey de siempre, les mando mucho amor y muchas bendiciones”.

Varios usuarios han reaccionado en redes sociales a este mensaje de Erubey de Anda, pues consideran que intenta justificar su participación.

“Erubey, nunca me harán odiarte, pero tampoco amarte”, “Quiere justificar su comportamiento dentro de la casa, es todo”, “Pues estuvo sonámbula todo el juego”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Ella lo que se dio cuenta el oso que estaba haciendo y hasta vergüenza le dio”.

