Luis Chávez se pronuncia sobre la expulsión del León del Mundial de Clubes

El futbolista de la selección mexicana y del Dinamo Moscú, Luis Chávez, decidió pronunciarse sobre la reciente expulsión del Club León de su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 debido a la regla contra la multipropiedad que se encuentra presente en este tipo de torneos con la finalidad de brindar la mayor equidad posible.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde recordó su paso por el Grupo Pachuca al haber militado con los Tuzos antes de ser firmado por el equipo ruso; ante este hecho resaltó que era realmente “injusta” la medida presentada por la FIFA sobre este caso al ser un equipo que logró con sus resultados asegurarse el cupo en este nuevo formato del que promete ser la mayor competencia de clubes del planeta.

“Para mí es una injusticia la verdad, esas cosas tuvieron que haberse dejado claras hace tiempo, para que le dieran tiempo a las instituciones de pensar qué poder hacer, a lo que he leído, todo estaba en orden para que pudieran ir los dos, después salieron con que no podían ir, se me hace injusto”, expresó.

El Club León buscará sumar una nueva victoria en la Liga MX. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

“León ganó en la cancha la oportunidad de competir, tan cerca la competencia y les digan que no, tienen que llevar a otro equipo que no ganó como debe ser, sí es muy injusto”, agregó el jugador en sus declaraciones.

Chávez se une a una lista de figuras que se han unido en contra de la expulsión del Club León del Mundial de Clubes al considerarlo una injusticia, entre las que destacan otros miembros de la plantilla felina, directivos y figuras destacadas del balompié mexicano.

“Es una tristeza porque yo creo que la afición de León se merece eso y más. Sabemos que siempre está ahí apoyando al equipo, que es una afición muy noble, que se mete, que juega, que entonces yo creo que se merece estar ahí dentro del Mundial de Clubes”, dijo José Juan Vázquez al conocer la medida.

