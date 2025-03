Carlos Adyan critica a Dania Méndez y a Alejandra Tijerina: ‘Parecen dos niñas chiquitas’

La Casa de los Famosos All-Stars ha sido testigo de una de las discusiones más largas que ha tenido la franquicia y es protagonizada por Dania Méndez y Alejandra Tijerina, quienes tuvieron unas diferencias antes del reality show y lo han traído al juego.

La situación ha sido tan repetitiva que algunas personalidades fanáticas del programa, como Carlos Adyan, consideran que el tema ya es cansón y que ambas deberían hablarlo.

En su cuenta en X, el presentador del show En Casa con Telemundo indicó: “El tema de Dania y Alejandra es tan cansón… parecen dos niñas chiquitas. Que si la familia, que si el ex, que si blah blah… arreglen entre ustedes y dejen el drama que lleva 100 años”.

Varios de sus seguidores han reaccionado a este mensaje y lo han apoyado con comentarios como: “Es que Alejandra no se cansa de enredar primero era con Julia, ahora es con Dania y es obvio ni se imagina lo fuerte que es fuera y por eso su inseguridad la hace ser tan problemática, y a Dania le falto el valor que trae ahora para enfrentar todo en su momento”, “Alejandra come y respira Dania, Dania, Dania desde el primer día, hasta que Dania se enteró de lo que se dijo de la mamá fue que ella lo hizo y fueron días, no semanas”.

Otros escribieron: “Y la producción solo ha exhibido a Ale y a Mane, pero ha puesto casi nada de lo que dijo Dania, por eso no termina de reventar ese tema, pero bueno, igual Dania no llega a la final”, “Dania es la que no suelta el tema. Alejandra jamás habló de su familia dentro de la casa y afuera no se sabe, y ella ya lo da por hecho! Y es lo único que se la pasa diciéndole a toda la casa, ella es la cansona”.

¿Por qué las diferencias entre Dania Méndez y Alejandra Tijerina?

La ex Acapulco Shore asegura que la modelo habló mal de su familia y esa es una de las principales razones por las que no ha podido tender puentes.

Además, este sábado contó que Alejandra intentó salir con varios de sus exnovios, otro tema que la tiene molesta.

Es probable que en el posicionamiento de este domingo se digan cosas fuertes, debido a que la situación se ha hecho cada vez más insostenible entre ellas.

