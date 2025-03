Erubey de Anda dice que no se enamoró de Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars

La cantante mexicana Erubey de Anda habló de los insistentes rumores en los que afirmaban que se enamoró de Lupillo Rivera.

Durante una entrevista con el programa La Mesa Caliente, dijo que no sintió algo más que una amistad por el Toro del Corrido.

“No, tienen que entender que nuestro charquito era chiquitito y si yo hablaba con otras personas eso es deslealtad en La Casa de los Famosos. De afuera no se ve, pero si tú estás hablando con otras personas dicen que ya estás jugando chueco. Con la única persona que yo conecté fue con Lupillo”, dijo.

Sin embargo, Verónica Bastos le dijo que no entendía la razón por la que se la pasó tanto tiempo con el cantante de música regional mexicana y ella insistió en que en el juego las cosas se viven de una manera más intensa y se debe elegir muy bien a los aliados.

“Entonces por eso estaba ahí con él, convivíamos juntos, pero es amistad, nada más”, afirmó.

En este sentido, añadió: “Lupillo siempre fue súper respetuoso conmigo, siempre fue un caballero”.

Luego, la conductora le dio a entender que no le creía y Erubey de Anda le respondió: “Es que ustedes no vivieron adentro, si alguien hablaba con otro ya estábamos pensando que estaba jugando chueco”.

Erubey de Anda afectada tras salir de La Casa de los Famosos

La artista contó poco después de ser eliminada que tuvo que tomarse un tiempo para reconectar con su público, pues esta experiencia le afectó mentalmente.

“Mi gente bonita, no había aparecido por acá porque salí y fue como un shock mental. Estos días no tenía mente para nada, ahorita ya estoy un poquito mejor y me di cuenta que no estoy mentalmente. Desde adentro de la casa yo la verdad no me sentía bien, estaba siempre como pensativa porque es como un modo de supervivencia”, dijo.

Además de esto, explicó: “Para esas personitas que no me quieren, no sean tan duros conmigo, de verdad no saben lo que estoy pasando, no es fácil, pero yo sé que volveré a ser la misma Erubey de siempre, les mando mucho amor y muchas bendiciones”.

