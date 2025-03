¿En qué falló Julia Gama para que la eliminaran en La Casa de los Famosos All-Stars?

Julia Gama fue eliminada este lunes en La Casa de los Famosos All-Stars, reality show de la cadena de televisión Telemundo y el público analizó en redes sociales algunos motivos por los que creen que no fue favorecida por el público.

Una de las principales teorías que se vio fue el pleito que la actriz brasileña trajo al programa de telerrealidad con Alejandra Tijerina.

Para muchos, el hecho de que la mexicana haya salido con su ex Rafael Nieves no debió ser algo que causara tantas molestias y menos en el juego. También hubo quienes afirmaron que un tema demasiado repetitivo y que cansó.

“El error de Julia fue traer un problema de afuera y estar peleando por un hombre 7 semanas”, “Julia se va como la reina que es, siempre trato de evitar la violencia y fue una de las concursantes más inteligentes del programa. Me atrevo a decir que era de las mejores candidatas a ganar”, escribieron algunos.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Julia se tiró su juego sola, eso de meter desde la primer semana temas contra Alejandra por un hombre y siempre dando a entender que Ale le era infiel a su novio no estuvo bien”, “Veía a Julia llegando más lejos pero no a la final. Su pleito con Alejandra le jugó muy encontrá y se encarnizo con esta al punto de desperdiciar votos en ella, y no jugar objetivamente. De esos participantes que te sientes estafado por que no lo dio todo”.

¿Qué hizo Julia Gama en La Casa de los Famosos All-Stars?

La artista se caracterizó por tener un juego centrado en el reality show, también se mostró muy fuerte en los retos que impone la producción y por ende llegó a ser en varias oportunidades líder de la semana y ganó uno de los duelos de salvación.

También protagonizó momentos divertidos y otros llenos de conflicto, sobre todo por la situación con Alejandra Tijerina.

En esta edición, Julia Gama será recordada además por sus peleas con Laura Bozzo, con quien tuvo una convivencia de amor y odio, pues aunque se reconciliaban, poco después salían a flote sus diferencias.

