Julia Gama es la séptima eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars

El séptimo eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars fue elegido y se trata de Julia Gama, quien no contó con los votos necesarios del público para regresar al reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En una placa que estuvo con siete habitantes nominados, las cosas no se dieron a favor de la actriz brasilera.

Javier Poza, conductor del show de televisión, compartió la noticia: “Quien abandona la casa, eres tú, Julia”. Al enterarse, la modelo sorprendida, pues esperaba obtener los votos suficientes para mantenerse en el juego.

El orden en que regresaron los nominados fue el siguiente: Luca Onestini, Diego Soldano, Lupillo Rivera, Caramelo, Dania Méndez y Rey Grupero. Esto sin revelar los porcentajes de apoyo que recibieron en esta oportunidad.

El cuarto Fuego quedó devastado este lunes, pues no esperaban que Julia Gama iba a salir de la competencia.

Por su parte, Rey Grupero, el último en salvarse, celebró por todo lo alto y decía: “Estoy que no me lo creo, ya me veía en el hotel echándome unos palos”.

Cuando sus compañeros, Niurka Marcos, Caramelo, Alejandra Tijerina y Manelyk González, vieron al mexicano, celebraron y entre lágrimas agradecieron al público que lo hicieron volver al reality show.

Reacciones en La Casa de los Famosos All-Stars por eliminación de Julia Gama

Diego Soldano fue uno de los más afectados por esta eliminación, pero también se vio muy afectado a Lupillo Rivera, quien hace poco se unió al cuarto Fuego.

Por su parte, Laura Bozzo decía que de ahora en adelante le darán al público lo que quiere ver, dando a entender que la audiencia no estaba satisfecha con su equipo y lo que han hecho.

