Fallece Larry Tamblyn, músico y fundador de The Standells

El músico y fundador de la banda de rock The Standells, Larry Tamblyn, falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada por su sobrino Dennis Tamblyn, quien a través de un comunicado en su cuenta de Facebook expresó su dolor por la pérdida de su tío y recordó con cariño los momentos compartidos.

“Hace unos años, The Standells tocaron en el Hotel Congress aquí, en Tucson, y Larry se quedó conmigo. Fue genial pasar tiempo con él y ponernos al día. Siguió haciendo música hasta muy avanzada su edad. Te extrañaremos, tío Larry“. escribió.

Además de ser conocido como un pilar fundamental en la historia del rock de los años 60, Larry Tamblyn fue hermano del actor Russ Tamblyn, famoso por su trabajo en películas como “Django Unchained” (2012) y “Drive” (2011), y tío de la actriz Amber Tamblyn, conocida por sus papeles en la serie “Joan of Arcadia” y la película “127 HOURS”.

¿Quién fue Larry Tamblyn?

Larry Tamblyn nació el 5 de febrero de 1943 en Los Ángeles, California, y su carrera comenzó en los años 50, cuando inició como solista. Durante esa época, lanzó canciones como “Dearest”, “Patty Ann”, “This Is The Night”, “My Bride To Be” y “Destiny”, que tuvieron cierto éxito. Sin embargo, fue con la formación de The Standells en 1962 cuando su carrera alcanzó su mayor notoriedad.

La banda rápidamente se consolidó como una de las más representativas del garage rock y la música de los 60, con una actitud irreverente que se reflejaba en su estilo musical y su imagen.

En 1966, The Standells alcanzaron la fama internacional con el lanzamiento de su himno “Dirty Water”, una canción que se sigue tocando en la actualidad y que ha sido adoptada por los equipos de béisbol de Boston Red Sox y los Boston Bruins como su himno no oficial, especialmente después de cada victoria. “Dirty Water” no solo fue un éxito comercial, sino que también pasó a formar parte de la lista de las “500 Canciones que le Dieron Forma al Rock and Roll” del Salón de la Fama del Rock and Roll.

El impacto y legado de The Standells

Conocidos en la industria como la “banda punk de los 60”, The Standells fueron pioneros en un estilo que más tarde inspiraría a grupos como Sex Pistols y The Ramones. Con cinco discos de estudio, The Standells dejaron una huella imborrable en el punk y el garage rock, géneros que hoy en día siguen siendo fundamentales en la música moderna.

A lo largo de su carrera, Larry Tamblyn continuó vinculado a la música, e incluso en sus últimos años de vida, se dedicó a compartir su historia y legado. En 2022, publicó sus memorias, tituladas “From Squeaky Clean to Dirty Water”, donde relató los altibajos de su carrera y su vida en The Standells. En diciembre de 2023, Larry fue honrado con su inclusión en el Salón de la Fama de la Música de California.

Descanse en paz, Larry Tamblyn.

Sigue leyendo: