Nayib Bukele criticó a México por no eliminar la delincuencia y da un consejo clave para comenzar

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una dura crítica a México por su incapacidad para eliminar la delincuencia y aseguró que ningún gobierno debería ser superado por el crimen organizado. En una reunión con su equipo, insistió en que “el Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal” y cuestionó porqué algunos países de América Latina permiten que estos grupos controlen territorios.

“Nosotros lo demostramos, El Salvador era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio”, afirmó el mandatario salvadoreño, quien destacó el éxito de su política de seguridad y comparó la situación con la de Brasil. Señaló asimismo que, aunque las organizaciones criminales en ese país de Suramérica son grandes, el Estado “es mucho más fuerte y poderoso”.

Vista aérea de la megacárcel que Nayib Bukele construyó para detener a los acusados de pertenecer a pandillas. Foto: Rodrigo Sura / EFE

El mandatario salvadoreño argumentó que el problema en Latinoamérica no radica solo en el narcotráfico, sino en la falta de control del territorio por parte de los Estados. “En Europa hay un consumo de droga mucho mayor que el de Latinoamérica, muchísimo mayor, legales e ilegales, y no hay carteles. Habrá dealers, pero no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios”, explicó.

Bukele también mencionó el caso de Colombia, que tiene territorios controlados por guerrilleros y narcotraficantes.

“Estados Unidos está lejos de ser una sociedad ejemplo”

Bukele señaló que en países como India, China, Estados Unidos y Canadá el crimen organizado no logra controlar regiones enteras porque el Estado impone su autoridad.

“Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como India o China tengan controlados sus territorios. Países modernos como Europa occidental tienen controlado su territorio”, expresó.

“Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, pero ningún estado de Estados Unidos está controlado por un cartel”, agregó.

El consejo de Nayib Bukele a México para eliminar la delincuencia

En un mensaje publicado en X, Nayib Bukele también criticó la gestión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y le sugirió una estrategia para comenzar combatir la delincuencia en el país.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Sáshenka Gutiérrez / EFE

“28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”, cuestionó.

El mandatario salvadoreño recomendó una estrategia escalonada para eliminar la delincuencia en México: “Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”.

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.



¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 20, 2025

