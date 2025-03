Tarta de queso de la marca Target fuera del mercado por alérgeno no declarados

La empresa Dessert Holdings retira del mercado las Cheesecake Gourmet New York Style Favorite Day de 6 onzas y 2 unidades de la marca Target por un error de etiquetado que no declara como ingrediente nueces pecanas no declaradas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El problema se descubrió tras los reportes de los clientes a la empresa, por lo que esta decidió retirar el producto del mercado el 14 de marzo de 2025. La tarta de queso se distribuyeron a las tiendas Target en California, Florida, Iowa, Ohio y Texas, entre el 14 de febrero de 2025 y el 7 de marzo de 2025.

¿Cómo identificar los productos del mercado?

La FDA publicó una imagen del producto para que los clientes tenga una imagen de referencia. Crédito: FDA | Cortesía

Para facilitar la identificación del producto, la FDA informó el producto se vende en envase de plástico transparente con la etiqueta que decir: “Tarta de Queso Gourmet Estilo Nueva York Favorite Day”, de Target, 6 oz/2 unidades. Las tartas tienen impreso el código de lote 25028A1 000039133 impreso en el lateral de la tapa transparente y la UPC 0 85239 09690 1.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia a las nueces?

La alergia a las nueces es una de las más comunes, y se manifiesta cuando una persona sensible a estos alimentos comienza a presentar síntomas como: ronchas, erupciones cutáneas, picazón de la boca, la garganta, los ojos, la piel o cualquier otra zona; calambres estomacales, diarrea, náuseas o vómitos, congestión nasal, secreción nasal, hinchazón, especialmente de los párpados, cara, labios y lengua y problemas para tragar o respirar debido a la hinchazón de la garganta, según MedlinePlus.

Hasta el momento no se han presentado reportes de alergias por el consumo del producto, sin embargo, el llamado a los consumidores es a evitar el consumo del mismo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

En caso de alguna duda o de requerir información, puede comunicarse con Target Guest Relations al (800) 444-0680 para obtener un reembolso completo o con Dessert Holdings, lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. MT al (720) 766-9060.

