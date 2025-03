Denuncian que propuesta de ley en Florida dejaría a menores migrantes sin amparo legal

Treinta organizaciones en Florida han alzado la voz contra el proyecto de ley SB 1626, impulsado por los republicanos, argumentando que debilita el sistema de protección infantil del estado y pone en riesgo a niños migrantes y ciudadanos estadounidenses que han sufrido abuso o abandono.

El proyecto de ley modificaría el sistema de tribunales de dependencia y eliminaría salvaguardas clave para menores en situaciones vulnerables, lo que agravaría los retrasos en el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), según denunciaron los grupos humanitarios.

Además, impediría que niños migrantes en riesgo soliciten un estatus legal con abogados privados cuando el DCF no pueda intervenir.

“La SB 1626 socava la autoridad judicial en Florida y perjudica a niños que han sufrido violencia, abandono o explotación”, advirtió Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

Petit agregó que la ley actual les brinda seguridad y estabilidad, pero esta propuesta les arrebataría esa protección.

Los opositores también alertaron que la iniciativa convierte en discrecional, y no obligatoria, la protección de menores según el criterio del funcionario del DCF asignado a cada caso. Si bien la medida no modifica la ley federal de inmigración, sí introduce barreras adicionales para menores que ya enfrentan situaciones traumáticas e incertidumbre legal.

Organizaciones como UnidosUS, Americans for Immigrant Justice, Florida Policy Institute, Florida Rising y Kids in Need of Defense (KIND) han instado a los legisladores a rechazar el proyecto.

“No podemos ser un estado que le diga a un niño abusado o traficado que no merece protección por su lugar de nacimiento o cómo llegó aquí”, enfatizó Petit.

Con información de EFE.

